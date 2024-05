Incendio auto, l'ennesimo, nella notte nel Salento. E' accaduto a Taurisano dove alle 3:20 circa una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Tricase, è intervenuta a Taurisano in via Gramsci per domare un incendio che ha coinvolto un'autovettura marca Volkswagen, modello Golf, di proprietà di G.S., nato nel 1966.

L'intervento dei vigili del fuoco è servito a veitare danni a persone e beni. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli inquirenti.