I vandali invadono la città: ricoperte le auto con scarabocchi di vernice, colpiti anche muri e finestre

Scarabocchi di vernice grigia argentata sulle auto in sosta, ma anche sulle finestre e lungo i muri tra piazza Umberto e via Mercadante. Diverse auto vandalizzate, tra la notte di martedì e di mercoledì, a Martina Franca, un brutto risveglio per tanti cittadini.

Si immagini la scena, andare a prendere l'auto per recarsi al lavoro e trovarla imbrattata: portiera, fanali, cofano. Ma non con scritte inneggianti a questo o quel calciatore, o partito, o deliri di qualche complottista, ma semplicemente segni lasciati nella notte senza senso, solo per danneggiare, solo per infastidire, magari solo per attirare l'attenzione. Al momento i proprietari delle auto in sosta danneggiate non hanno ancora sporto denuncia, ma la Polizia Locale starebbe acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza.