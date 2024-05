Incendio nel parco: allarme tra i residenti della zona

Fiamme all'interno del Parco di Giulio di Brindisi. Dalle 13.30 di oggi l'incendio improvviso ha provocato grande allarme tra i residenti che hanno tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco. Necessario anticipare l'uscita sia per la comunità scolastica del liceo Palumbo, che per i bambini che frequentano la materna Di Giulio (entrambi gli edifici scolastici sorgono proprio di fronte al parco) . Rinviato, per ragioni di sicurezza vista la densa coltre di fumo che ha invaso i locali dell'edificio di via Achille Grandi, il collegio dei docenti che si sarebbe dovuto tenere nel primo pomeriggio.

L'incendio

Le fiamme, visibili a centinaia di metri di distanza, hanno reso immediatamente evidente la gravità della situazione.

Il Parco Di Giulio, ampio polmone verde molto frequentato da sportivi e amanti della natura, si è trasformato in una vera catastrofe per l'ecosistema, distruggendo una vasta area di vegetazione. A complicare il lavoro dei vigili del fuoco il vento di scirocco. La zona è stata chiusa al transito di persone e veicoli. Il fumo sta creando problemi anche alla viabilità delle aree limitrofe all'incendio. Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri