"Di me si dica tutto e mi difenderò, ma non che io sia uno stupratore". Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una lettera che 42enne Pancrazio Carrino di San Pancrazio Salentino - arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia "The Wolf" - ha indirizzato alla sua avvocata Valentina Aragona del Foro di Roma. Carrino, dopo quell'arresto, si è reso autore di minacce esplicite di morte nei confronti della pm della Direzione distrettuale antimafia Carmen Ruggiero, e della gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano (entrambe sotto scorta dalla scorsa estate). Per quest'ultimo episodio, era stato a un passo dal patteggiamento a otto mesi da convertire in lavori di pubblica utilità, Carrino, fino a quando la Procura non si è tirata indietro: pena ritenuta incongrua rispetto ai fatti contestati, per giunta in orbita Sacra corona unita.

La lettera

"Sono Pancrazio Carrino, coinvolto nell'operazione Wolf del 18 luglio 2023, e vi scrivo questa missiva sperando di essere il più chiaro possibile e che mi sia data la possibilità di farmi ascoltare, stavolta in un modo civile", esordisce l'imputato. Nella sua lettera alla legale Carrino chiede ascolto e comprensione: "Comincio col dire che ormai è noto a tutti che so d'avere agito in modo errato verso i magistrati per il motivo che ormai è noto a tutti (l'accusa di aver abusato di una donna, ndr) e che vi giuro spero di non ripeterlo più perché mi fa schifo pronunciare quel termine che non mi appartiene (violenza sessuale, ndr). Vi spiegherò il perché della mia rabbia, scaturita da una sofferenza atroce che nessuno può capire. Con ciò non voglio giustificare le mie azioni verso i magistrati e gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Lecce, quindi dove ho errato è giusto che io paghi". "Parto dal presupposto - prosegue - che non ho mai contestato ai giudici il lavoro fatto in merito alla custodia cautelare per la quale è un mio diritto difendermi e dimostrare la mia estraneità ai fatti contestati, quindi non sono arrabbiato per questo. Non è corretto però che io sia stato fatto passere per i media o stampa come un lurido stupratore non solo senza mai avere ricevuto quantomeno un procedimento a piede libero che dicesse questo, ma perché nella mia vita non ho mai avuto alcun tipo di violenza verso la donna in generale, ora figuriamoci verso la donna che ho amato di più al mondo e cioè la mia compagna, la quale in sede di udienza del 30 aprile scorso riguardante l'operazione Wolf oltre ad aver confermato l'alibi al tentato omicidio che mi viene contestato, ha pure in seguito confermato che non ho mai usato nessuna forma di violenza, ma al contrario ero molto affettuoso". "Ma - scrive ancora - affinché il tutto vi sia ancora più chiaro dovrò spiegare anche questo: con la mia ex compagna non mi vedo da settembre 2022, dopo che la nostra storia d'amore si è interrotta per colpa mia perché egoisticamente ho voluto evadere dalla misura di sicurezza cui ero sottoposto per andarmene in Spagna, e non potevo mica costringerla a seguirmi!". E poi: "Dopodiché, lei giustamente si rifece una vita in Emilia Romagna! A prescindere da questo era un suo sacrosanto diritto avvalersi della facoltà di non rispondere, e a maggior ragione dopo essersi rifatta una vita perché avrebbe dovuto fregarsene di me. Ma ancora a maggior ragione se le avessi fatto del male, in sede di udienza aveva il diritto di punirmi; ma se le avessi fatto un qualsiasi tipo di male, anche il più lieve, mica l'avrei chiamata a testimoniare! Detto questo, non ero sicuro se avesse voluto rispondere o meno, ma avevo la coscienza pulita per non averla mai ferita in nessun senso. Chi ha indagato in merito alla custodia è stato appiccicato a me un anno e mezzo, senza che io mi accorgessi. Questo mi fu detto appena mi consegnai spontaneamente presso la caserma da dove è partita l'operazione. Quindi chi indagava su di me ha vissuto la mia storia d'amore nella realtà, ha visto che ci amavamo, hanno visto la mia ex compagna che attendeva innamorata mentre ero detenuto nel bel mezzo della nostra relazione. Questo cos'era, il premio per la violenza subita?" "Quindi hanno sporcato il mio fascicolo e anche la mia dignità pubblicamente, gratuitamente, con cose trascritte false perché frutto di un dialogo bugiardo che non sto qui a spiegare, totalmente distanti dalla realtà vissuta e la realtà vissuta ce l'avevano sotto gli occhi. Ancora quindi sono state trascritte cose non attinenti al vero succo della custodia, che non hanno portato nessun punto a favore delle indagini sui fatti contestati, ma hanno solo recato un'atroce sofferenza a me; sofferenza che mi ha fatto commettere reati in carcere verso magistrati, agenti, ecc. La mia famiglia è distrutta dal dolore sapendomi così, d'altronde si dissocia da ogni atto commesso da me verso i giudici". "Loro hanno vissuto in pieno la mia storia d'amore, erano incavolati per ciò che leggevano, ma non tolleravano comportamenti aggressivi da parte mia. Spero di essere stato il più esaustivo possibile, che Dio mi doni la pace interiore e la forza di perdonare. Grazie di cuore".