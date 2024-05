Un mese al G7, il vertice dei sette grandi. L'appuntamento è dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia ma mentre proseguono spediti i lavori di preparazione a livello logistico dell'evento c'è ancora mistero sulle limitazioni a cui dovranno far fronte i cittadini. Più passano i giorni e più i residenti di Fasano e comuni limitrofi sono ansiosi di capire quale sarà la zona rossa dove sarà off limits muoversi. Le voci sono talmente tante che si rischia di innescare un processo di confusione che di certo non aiuta. Pare che entro una decina di giorni saranno emanate le ordinanze che spiegheranno nel dettaglio cosa si potrà e non si potrà fare nell'area soprattutto circostante Savelletri.

Le indiscrezioni

Al momento l'unica certezza è arrivata per l'utilizzo del porto del borgo marinaro fasanese. Dal 13 al 15 giugno non sarà fruibile per evidenti ragioni di sicurezza. Proprio a Savelletri stanno nascendo, ad opera del genio militare dell'esercito, tre eliporti: due proprio nel centro della frazione, in via Accademia Navale, e l'altro in zona Cala Masciola, attiguo al lido privato di Borgo Egnazia.

Sembra infatti che i leader dei sette paesi si muoveranno solo in elicottero mentre le rispettive delegazioni, sotto scorta, raggiungeranno il resort della famiglia Melpignano in auto. Anche Papa Francesco dovrebbe arrivare in elicottero. Sono quasi stati ultimati i lavori per rifare il manto stradale di diverse arterie del territorio. Intanto si registra il tutto esaurito nelle strutture alberghiere. Se da una parte la delegazione dell'ambasciata americana sarà di stanza all'Hotel Santa Lucia ad Ostuni, nel Fasanese saranno ospitate quasi tutte le altre.

La delegazione francese pare sarà ospitata a Canne Bianche Resort, a Torre Canne. Per la maggior parte sono state prese d'assalto le masserie più lussuose mentre tante altre sono state occupate dai numerosi giornalisti stranieri che arriveranno sul territorio per raccontare l'evento. Al campeggio Atlantide al Capitolo saranno alloggiati 650 uomini della Brigata Pinerolo mentre altri militari saranno ospitati in strutture alberghiere di Savelletri. Tornando agli spostamenti è stata scelta la Maserati Grecale Modena per portare in giro i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati. E' infatti ricaduta sul Suv del Tridente la scelta dell'auto ufficiale per le manifestazioni legate al G7.

Una decisione che porterà a vedere sfrecciare sulle strade brindisine la flotta dei compatti scelti per la loro eleganza, comfort e anche sicurezza. Ad annunciare il legame con il G7 è stata proprio la Maserati che ha svelato come ben 20 auto saranno messe a disposizione per gli incontri dell'organizzazione intergovernativa.

Tornando al fronte sicurezza l'Autorità di Sistema Portuale de Mare Adriatico Meridionale ha comunicato che dal 1° al 20 giugno il traffico passeggeri e dei veicoli su navi traghetto e ro-ro (da e per i porti di Grecia e Albania) sarà sottoposto, attraverso specifiche fasce orarie operative nell'assegnazione dell'ormeggio, a controlli secondo le disposizioni emanate in occasione del G7. Alla stazione ferroviaria di Fasano è previsto un pattugliamento speciale per controllare gli arrivi giorno e notte.