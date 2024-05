Incidente stradale sulla statale: un morto e due feriti

Incidente stradale con un morto e due feriti di cui uno grave questa mattina sulla Grottaglie Francavilla Fontana. A perdere la vita è stata una donna di circa 60 anni che era diretta nella città degli Imperiali a bordo di una utilitaria.

Cosa è successo

Intorno alle 7, all’altezza del distributore “Menga Petroli”, il terribile impatto della macchina con un camion guidato da un giovane di nazionalità albanese trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Con lui un’altra persona ferita lievemente. Inutili invece per la donna i soccorsi del personale del 118 della postazione di Grottaglie che ha cercato di rianimarla per più di mezz’ora.

Sul posto oltre a tre ambulanze, anche i carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente. I militari, su indicazione del magistrato di turno della Procura ionica hanno già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.