Corsi: «La mia filippina sapeva che l'Udinese avrebbe vinto a Lecce». Pozzo: «Esagera». Sticchi Damiani segnala il caso in Procura. Cosa è successo

«La mia filippina, che è con me da 30 anni e ne sa di calcio, mi ha detto: lo sai che l’Udinese vince a Lecce?». Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, non riesce a buttar giù la vittoria dei friulani al Via del Mare, quando i giallorossi (appena una settimana fa) erano già salvi. Differenza di motivazioni e un Lecce forse con la testa in vacanza hanno portato i bianconeri a vincere. La polemica parte dal numero uno dei toscani, con una battuta tagliente. La risposta arriva da Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese: «Diciamo che esagera e questo non mi va giù» (oggi a La Gazzetta dello Sport).

Cosa è successo

Ma perché Udinese ed Empoli, nella lotta salvezza, tirano dentro, in una contesa tutta dialettica, il Lecce? La squadra friulana si era rilanciata con la vittoria al Via del Mare.

Poi il caos è stato generato dallo scontro diretto di domenica scorsa, quando l'Empoli è andato in vantaggio a fine partita ma un recupero da record ha concesso a Samardzic di fare 1-1 e di lasciare, quindi, tutto in bilico. Per altro non sono mancate le polemiche arbitrali, per il recupero XXL e per via di un paio di decisioni di Guida che non sono piaciute ai toscani. Ed ecco spiegato il clima avvelenato.

Con la salvezza dell'Hellas Verona arrivata ieri, adesso sono Empoli, Udinese e Frosinone (queste ultime due giocheranno contro, allo Stirpe) a dover scongiurare il rischio di scendere in Serie B. Tutti negli ultimi 90', conditi da polemiche. E con il Lecce tirato dentro per la partita del Via del Mare contro l'Udinese. I giallorossi, però, avevano appena festeggiato la salvezza (e giocavano contro una squadra che invece si giocava la "vita"). E di queste polemiche possono tranquillamente fare a meno. Vedi il bello di salvarti con due giornate e mezzo d'anticipo?

La replica di Sticchi Damiani

«Mi hanno sorpreso le dichiarazioni del presidente Corsi, con l'Empoli ci sono ottimi rapporti ma magari c'è un momento di stress che porta a poca lucidità. Le esternazioni del presidente dell'Empoli sono gravi, oltre al rammarico personale credo debbano portare a qualcosa. Quelle dichiarazioni sono state segnalate da parte nostra alla procura federale in mattinata». La replica è arrivata da Saverio Sticchi Damiani. «Quando Lecce-Udinese è stata programmata come posticipo, ho chiamato in Lega chiedendo contemporaneità, perché questo dev'essere lo spirito - dice ancora il dirigente n.1 del Lecce -. Non ho timore di essere smentito, io stesso avevo chiesto contemporaneità, poi abbiamo festeggiato la salvezza senza scendere in campo. La squadra ha fatto il suo, ma 24 ore prima avevamo centrato l'obiettivo, alcuni calciatori non riescono a tenere alta la tensione, altrimenti dovremmo stare a sindacare ogni risultato. Non voglio far polemiche, ma sono dichiarazioni (quelle di Corsi ndr) imprudenti».