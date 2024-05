Gotti canta "Le radici ca tieni" dei Sud: il video è virale. Da veneto a salentino: la metamorfosi in due mesi

Le radici ca tieni, canta Luca Gotti. L'allenatore del Lecce si è esibito, davanti a pochi intimi (ma sui social, poi, esistono ancora i pochi intimi?) durante la serata per la festa salvezza del Lecce. Era una festa privata, in città. Una cena, con tanto di brindisi e momenti musicali. Giuliano Sangiorgi ha incantato la platea con "Meraviglioso", dedicata alla squadra del cuore. Il Lecce, appunto. Gotti, invece, si è esibito in "Le radici ca tieni" dei Sud Sound System. Impeccabile la dizione salentina dell'allenatore giallorosso, nonostante sia a Lecce da appena due mesi. Il video è già diventato virale sui social (è stato pubblicato dallo stesso club). E c'è anche chi ha già ribattezzato il gruppo come Sud Gotti System. Gottismo versione 2.0: leccese.