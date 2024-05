Non c’è più margine per i comuni costieri che non hanno preparato i bandi per le assegnazioni delle concessioni. Un’estate a forte rischio per tante località pugliesi che hanno sperato in un colpo di coda del governo, lasciando i balneari in balia degli eventi, a rischio di contestazioni e denunce come sta accadendo sul litorale di Ostia nella simbolica “presa della battigia”. Il Consiglio di Stato è stato netto, nelle sue tre sentenze pubblicate lo scorso 20 maggio che hanno ripreso quanto già formulato nel 2021, anzi i giudici hanno rincarato la dose, bacchettando i «giudici amministrativi, che non devono seguire eccentriche o arbitrarie interpretazioni delle norme in materia che hanno l’effetto di non applicare il diritto dell’Unione», come spesso accaduto in passato nelle aule dei vari Tar, ma soprattutto specificando che «la pretesa della proroga della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 è priva di fondamento» perché le concessioni sono scadute inderogabilmente il 31 dicembre 2023, cioè circa sei mesi fa. Né ha validità il tentativo del governo Meloni di allungare di un anno o due (in caso di problemi burocratici), la gestione attuale: «si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica” -spiegano i giudici- funzionale allo svolgimento della gara, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 in presenza di ragioni oggettive. Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione, le autorità amministrative competenti e, in particolare, quelle comunali devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi (come fatto, ad esempio, proprio della giunta comunale di Lecce), emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi». «L’amministrazione leccese è tra le poche ad aver voluto mettere in sicurezza le concessioni sul litorale di competenza - afferma l’avvocato Silvestro Lazzari, difensore del comune salentino- almeno fino al 31 dicembre 2024. Il paradosso è che la politica promossa dai balneari ha, di fatto, messo in crisi la stessa possibilità di continuare la gestione da subito. Sappiamo di sindaci che non hanno mosso un dito per cercare di trovare una soluzione amministrativa, promuovendo magari una deliberazione alla quale fare appello per poter essere tutelati in caso di pronuncia sfavorevole da parte dei giudici del Consiglio di Stato, come poi avvenuto. Adesso le strade che si aprono sono molto strette e accidentate».

Cosa sta succedendo

Dietro l’angolo ci sono i contenziosi con i titolari dei lidi di quei comuni senza paracadute che, di fatto, non hanno più titolo per aprire un ombrellone e che rischiano di essere oggetto di denunce e di interventi da parte delle Forze dell’Ordine proprio perché le proroghe sono scadute a dicembre. «Al contrario del comune di Lecce che è sembrato lungimirante, anche se non è stato il primo in assoluto a promuovere i bandi - continua Lazzari - diventando il simbolo della corretta gestione del demanio pubblico, le altre amministrazioni non hanno grandi alternative: devono immediatamente puntare a deliberare, appigliandosi alla complessità della materia che ha avuto un chiarimento definitivo solo nei giorni scorsi, per cercare di evitare i contenziosi che sarebbero difficili da contrastare, vista la normativa nazionale ed europea».

Le sentenze arrivate da Palazzo Spada inoltre sembrano far tramontare la speranza dei tanti gestori che si erano affidati alla mossa del governo Meloni di istituire un tavolo tecnico per cercare di definire la percentuale di costa libera. Riportando il parere motivato della Commissione europea del 16 novembre scorso, i giudici infatti hanno spiegato «che non possono essere prese in considerazione le risultanze, peraltro ancora parziali e incomplete, secondo cui, in sintesi, la quota di aree occupate dalle concessioni demaniali equivale, attualmente, al 33 per cento delle aree disponibili, perché non riflettono una valutazione qualitativa delle aree in cui è effettivamente possibile fornire servizi di ‘concessione balneare’, dato che prendono in considerazione, ad esempio, tutte le parti di costa rocciosa, dove è ben difficile, se non impossibile, insediare uno stabilimento balneare e, addirittura, inseriscono nel calcolo per la stima della percentuale il totale delle aviosuperfici, il totale dei porti con funzioni commerciali, il totale delle aree industriali relative ad impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia, le aree marine protette e parchi nazionali». Insomma un quadro di grande difficoltà a cui le amministrazioni pugliesi inadempienti dovranno mettere mano in tempi rapidissimi, rassegnandosi ad emanare i bandi utili non solo per organizzare l’attività balneare, ma soprattutto per tutelare l’interesse pubblico intorno al demanio marittimo.

