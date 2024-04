Altra notte di fuoco nel Salento: l'auto in fiamme rischia di incendiare una falegnameria

Un’altra notte di fuoco nel Salento. A Taviano un rogo ha distrutto l’auto di proprietà di una donna del posto.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 2 ed ha interessato la Fiat 500 di proprietà di una donna di 54 anni. Il mezzo era posteggiato in via Tito Speri. Nelle prime fasi dell’incendio, la vettura si è spostata ed è andata ad impattare contro il portone di una falegnameria. Fortunatamente, l’immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli ha evitato che le fiamme potessero propagarsi al locale artigianale, scongiurando così conseguenze molto più gravi.

Sull’accaduto stanno indagando i vigili del fuoco e i carabinieri: è in corso la ricerca di elementi utili a comprendere se le fiamme siano scoppiate per mano di qualcuno o per cause di natura accidentale. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le registrazioni di eventuali telecamere installate nelle vicinanze.