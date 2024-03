Un violento incendio è divampato pochi minuti fa all'interno di un deposito nella zona artigianale Santa Caterina, a Ostuni, lungo la via per Carovigno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento della Città bianca, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, e una volante della polizia.

Non sono ancora chiare le cause del rogo, che saranno appurate una volta spento l'incendio.