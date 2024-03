Salento, incendio nella notte: a fuoco una Volkswagen e danni anche a un altro veicolo

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuto questa notte intorno alle 4.40 (con la squadra del distaccamento di Tricase) nel Comune di Salve, in via Alcide de Gasperi, per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto di marca Volkswagen modello Tiguan, di proprietà di un 36enne.

Al momento dell'arrivo, il veicolo era già interessato in maniera generalizzata dalle fiamme. A seguito di irraggiamento termico è stata danneggiata una seconda autovettura, una Fiat modello Panda, parcheggiata nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Attualmente sono in corso indagini al fine di determinare l'origine e la natura dell'incendio.