Rompono la vetrina del bar con un masso e fuggono via con l'incasso

Un’altra “spaccata” si è registrata la notte scorsa a Bari. A finire nel mirino dei malviventi è stato il Gran Caffè Imbriani, in via Imbriani, in centro. I banditi hanno distrutto la vetrina con un masso e sono entrati rubando il fondo cassa, ancora fa quantificare. Stamattina il titolare ha presentato denuncia, indaga la polizia intervenuta sul posto dopo la segnalazione.