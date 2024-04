Bari, un altro segretario del Pd si dimette: «Sosterrò Laforgia»

I «mal di pancia» nel Pd barese proseguono. Dopo le dimissioni della presidente dei Dem di Bari, Titti De Simone, ieri ha rassegnato le proprie dimissioni anche Nicola Biancofiore, segretario del circolo del II Municipio (Carrassi-Poggiofranco), dove Elly Schlein vinse il congresso, uno dei due circoli principali della città. È delegato del sindaco Decaro ai diritti civili. «Anche io sostengo Laforgia, questo partito soffoca il pensiero e non include», commenta.

Le dichiarazioni

«Mi sono dimesso da segretario del Circolo del II Municipio di Bari - annuncia - l'ho fatto il 25 aprile per dare un segno.

Le mie dimissioni hanno il sapore della resistenza, della libertà e del coraggio. La forza di lasciare un partito che, a livello locale, soffoca il pensiero divergente e non include chi non si omologa alle linee dettate dai maggiorenti. Ho guidato il Circolo con rigore, creatività, dedizione, riportando alla partecipazione compagne e compagni che avevano smesso di vivere la politica. E qual è stata la mia colpa? Il sostegno chiaro e costante al candidato Laforgia». «Sostengo Michele - spiega Biancofiore - dal primo momento perché mi piace la sua idea di Bari come comunità di persone, rete di relazioni, luogo pieno di potenzialità e di diritti. Sono con lui perché ha deciso di cambiare passo, partendo da quanto fatto negli ultimi 20 anni, pensando a politiche e pratiche differenti, innovative».