L’abbraccio di San Nicola ai disabili nella Basilica. E scattano i divieti in previsione della festa: il piano

Doppio appuntamento con San Nicola nella giornata di venerdì 3 maggio. Alle 10 del mattino il quadro ha fatto tappa al Municipio V di Bari, nella chiesa di San Nicola a Catino, mentre alla Basilica è andato in scena il minicorteo dedicato alle persone con disabilità. Quest’ultimo evento, che rientra nel calendario delle celebrazioni religiose, ha visto la partecipazione del priore padre Giovanni Distante e dei marinai della traslazione accompagnati dai tamburi della Militiae Sancti Nicolae.

L'evento



L'evento è stato coordinato dal presidente del Movimento Italiano Disabili di Bari, Nicola Papagna, con la collaborazione di associazioni, enti e volontariato, tra cui Impegno 95, rappresentata dal presidente Gaetano Balena, il responsabile medico Nicola Dellino e il direttore Antonio Iurlaro del centro diurno Caterina 3 di Monopoli; l'associazione Palese Insieme, guidata dal presidente Michele Brancale, il responsabile Sante Scaranello dell'Unitalsi di Bari, e Gianna Gentile, coordinatrice degli alunni. Il motto di quest’anno era “Stop alla guerra nel nome di San Nicola”. L’appuntamento con i municipi ha avuto luogo a Catino, dopo l’annullamento della tappa al parco Due Giugno causa maltempo. Presente alla celebrazione il presidente Vincenzo Brandi e l’assessore Pierucci. Come da calendario, oltre alla sfilata del quadro del santo, ci sono state la mostra itinerante “A ma sci alla Caravelle”, a cura di Aps “I figuranti di San Nicola” con informazioni, foto d’archivio, alcuni dei manifesti più belli e significativi della festa di San Nicola dagli anni '50 ad oggi, i laboratori a cura dell’Aps-Ets Brvndisivm Historica e il corner "Nei panni del Medioevo".

Il piano traffico per i giorni di festa

Al termine, l'attore Francesco Ocelli, nei panni di Niceforo, autore del primo resoconto della traslazione del corpo di San Nicola, ha recitato in versi l’avventura dei marinai di ritorno da Myra. Quest’oggi ultimo appuntamento al San Paolo, Municipio III, nella parrocchia Madre della Divina Provvidenza, al San Paolo.



In vista dei giorni clou della festa, che sono il 7 (giorno del corteo), l’8 (giornata di San Nicola) e il 9 (quando c’è il prelievo della santa manna), da oggi partono i primi divieti di sosta. Per tutta la giornata di oggi e per domani sarà in vigore il divieto di fermata su piazza della Libertà e strada Palazzo dell’Intendenza, nel tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone. Mentre per il 6 maggio vige il divieto di fermata nella zona della prefettura e su gran parte del lungomare del centro, e il divieto di transito sul lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che portano alla Città Vecchia oltre a piazza San Nicola e largo Urbano II. In serata, per la rievocazione della traslazione delle ossa, divieto di transito nel percorso del breve corteo che dal molo Sant’Antonio arriva alla chiesa di San Michele. Per evitare troppi disagi ai possessori di pass Zsr A, Zsr B, Zsr C, Zsr D e Ztl, sarà loro concesso, dalla mezzanotte del 6 maggio alla mezzanotte del 9 maggio, di parcheggiare gratuitamente in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella zona a sosta regolamentata, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza.

