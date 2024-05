Bari, si fa dura per la salvezza: con il Cittadella finisce 1 a 1

Dramma Bari, per il momento soltanto parziale. Nel senso che la formazione di Giampaolo, aritmeticamente, non ha più chance di mantenere la serie B direttamente, ma dovrà farlo, eventualmente, per il tramite dei playout. Il pari di Cittadella, purtroppo, stride con il pareggio dell'Ascoli a Palermo e, soprattutto, con la vittoria della Ternana sul Catanzaro. A oggi, biancorossi agli spareggi playout per via della classifica avulsa contro i bianconeri dell'ex Carrera. L'inizio del match del Tombolato, terminato 1-1, è - come di consueto - drammatico per il Bari, sotto di una rete dopo appena sei minuti di gioco per effetto del gol siglato da Pittarello. La reazione della formazione di Giampaolo, tuttavia, è veemente e si traduce, al 16', nel pareggio di Nasti che, ben servito da Acampora, deposita alle spalle di Castrati. Le motivazioni maggiori spingono i biancorossi che, in diverse circostanze, sfiorano la rete, ma da segnalare anche alcune chance per i padroni di casa sulle quali Pissardo - preferito nuovamente a Brenno - risponde presente. Inutile il forcing dei pugliesi nei minuti finali: 1-1 il finale che, a oggi, serve a poco. Venerdì sera la sfida della vita contro il Brescia.

37a g. Serie BKT: Cittadella-Bari 1-1

Marcatori: 6'pt Pittarello (C), 16'pt Nasti (B)

Cittadella (3-5-2): Kastrati, Angeli, Sottini (1'st Magrassi), Amatucci, Cassano (11'st Mastrantonio), Pittarello, Vita (c), Tessiore (43'st Saggionetto), Carriero (11'st Branca), Pavan, Giraudo (31'st Rizza).

A disp.: Veneran, Maniero, Salvi, Pandolfi, Danzi, Maistrello, Cecchetto. All. Gorini

Bari (4-3-1-2): Pissardo, Dorval, Di Cesare (C) (35'st Matino), Vicari, Ricci, Maita (23'pt Achik), Benali, Luliç (14'st Puscas), Acampora (35'st Maiello), Sibilli, Nasti (35'st Kallon). A disp.: Brenno, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Aramu, Morachioli. All. F. Giampaolo

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani (Aprilia)