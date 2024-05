Professore colpito con un pugno da un alunno a scuola: distacco della retina per il docente

Viene colpito in volto da un pugno sferrato da un alunno e il professore subisce il distacco della retina. L'aggressione è avvenuta a scuola, nel liceo artistico “De Nittis Pascali” di Bari, in via Timavo. I fatti risalgono allo scorso 22 aprile, quando il docente durante un'ora di supplenza è stato aggredito all'improvviso da uno studente.

I fatti

Il professore si trovava sull'uscio dell'aula insieme ad un collega e dopo il colpo all'occhio che gli ha procurato il distacco della retina è stato soccorso dal personale del 118. A scuola è intervenuta anche la Polizia.

Intanto, al di là di una nota sul registro elettronico, nei confronti dell'aggressore la scuola non ha assunto provvedimenti disciplinari, né è stata presentata denuncia. Chi ha sferrato il pugno è uno studente diversamente abile. E in considerazione del suo stato l'istituto ha valutato l'opportunità di non procedere con sanzioni disciplinari.