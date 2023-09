Bari, choc a scuola: studente spara al professore con una pistola ad aria compressa

Un professore è stato colpito da una pistola ad aria compressa all'Istituto superiore Romanazzi di Bari. Sono entrati in classe con una pistola giocattolo, e all’arrivo del professore uno di loro gli ha sparato al petto colpendolo con un pallino. Per un caso fortuito nessuno si è fatto male questa mattina all’interno dell’istituto Romanazzi, dove si è verificato l’episodio.

«Non credo che volessero farmi del male – sottolinea il professor Pasquale Pellicani – penso sia stata solo una bravata, anche se non va sottovalutata e deve essere punita».

Dello stesso avviso la dirigente della scuola, Rosangela Colucci, che aggiunge: «Ci tengo a sottolineare che prenderemo tutti i provvedimenti del caso nei confronti di questi ragazzi, che in seguito alla recente normativa prevedono sanzioni più severe». Il professore non ha comunque voluto sporgere denuncia, confidando nella buona fede dei due giovani, che frequentano una delle classi quarte dell’istituto.

L'analogia

La vicenda ricorda quella che suscitò lo sdegno nazionale a Rovigo: alcuni studenti spararono pallini di gomma contro una professoressa e il video del tiro al bersaglio venne anche messo on line per deridere l'insegnante di Scienze.

Gli studenti minorenni coinvolti furono cinque, ma intanto questi due sono di fatto sono usciti indenni da questa vicenda che raggiunse una notorietà nazionale.

La solidarietà

Un episodio che ha fatto clamore e che ha immediatamente suscitato lo sdegno e la solidarietà anche di Davide Picci, coordinatore provinciale di Sbam Bari, movimento studentesco: «Sono profondamente dispiaciuto per l'atto violento subito dal docente del Romanazzi. La violenza non ha mai giustificazione e condanno fermamente questo gesto. La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti come questi non devono assolutamente passare inosservati e poiché come i ragazzi anche i professori non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione e dell'omertà se è nella scuola del buonsenso e del merito quella in cui crediamo».