Una donna è stata investita mentre faceva jogging in viale della Repubblica a Bari, ad angolo con via Toma. Non è ancora chiara la dinamica, sembra che la runner stesse correndo sul ciglio della strada e forse dopo un tamponamento la ragazza è stata investita.

Non si conoscono al momento le generalità, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Policlinico in codice rosso, le sue condizioni vengono definite gravi dal personale sanitario. Indaga la polizia locale.