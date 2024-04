L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale, riunitasi oggi, ha approvato all’unanimità dei votanti (pari al 96,8% del capitale sociale) il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 9.873.901,67, a una riserva non distribuibile.

APPROFONDIMENTI BARI BdM Banca: borse di studio per talentuosi musicisti del Sud

L’Assemblea ha inoltre approvato, sempre all’unanimità, le politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2024 e preso atto dell’informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2023.