Negozi nel mirino dei malviventi: due furti nella notte

Due furti nella notte ai danni di due attività commerciali di Bari, il panificio Pupetta e Half store in via Abate Gimma. È stata la titolare del panificio, Elisa Mucaliaj, a comunicare l’accaduto attraverso un post pubblicato su Facebook con il quale ha condiviso le immagini della serranda del negozio manomessa per entrare. Amaro il commento: «Sei felice sei a Bari! La focaccia di Pupetta va a ruba anche di notte». I malviventi sono riusciti a portare via dalla cassa pochi spiccioli. Dalle telecamere di videosorveglianza si vedono i loro movimenti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per riuscire ad aprire la saracinesca danneggiata.

Il secondo colpo, quello da Half, ha visto i ladri comportarsi in maniera analoga, forzando la saracinesca del negozio per entrare. Non è chiaro al momento, se i ladri siano riusciti ad entrare e cosa possano aver trafugato. Indagini in corso.