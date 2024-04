BdM Banca: borse di studio per talentuosi musicisti del Sud

Accademia Musicale Chigiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca hanno stretto una partnership per favorire l’accesso dei giovani e talentuosi musicisti, provenienti dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), ai corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena. Grazie a questa collaborazione tra Accademia Chigiana e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale vengono messe a disposizione 10 borse di studio del valore di 1.500 € ciascuna per altrettanti giovani talenti musicali che potranno beneficiare di questa iniziativa senza precedenti che non solo offre un'opportunità unica ai giovani del Mezzogiorno sostenendo la loro specializzazione, ma contribuisce anche a promuovere l'eccellenza artistica e culturale del nostro paese mettendo gli allievi a contatto con i più grandi nomi del panorama musicale internazionale, che li affiancano in percorsi mirati a trasporre l’attività didattica in produzione musicale e spettacolo.

I commenti

“Poter essere vicino ai giovani, all’arte e al territorio è motivo di grande orgoglio per noi e per tutto il Gruppo Mediocredito Centrale", ha dichiarato Cristiano Carrus AD di BdM Banca. “Il futuro delle nuove generazioni e la realizzazione dei loro sogni devono essere la stella polare per noi che abbiamo come primo obiettivo lo sviluppo del territorio. Grazie a questa iniziativa molti talenti del Mezzogiorno saranno affiancati nell’avvio della loro carriera e questo sarà un valore aggiunto per tutto il Paese. La cultura genera cultura e la cultura genera crescita sia interiore che sociale e territoriale”. «Siamo estremamente orgogliosi - dichiara Nicola Sani, Direttore Artistico dell’Accademia Chigiana - di avere dato vita, assieme a Mediocredito Centrale e BdM Banca, a questa importante iniziativa che costituisce un contributo concreto alla parità di accesso delle nuove generazioni all'alto perfezionamento musicale. Il sostegno ai giovani, alla loro educazione e allo sviluppo delle loro aspirazioni artistiche é la vocazione primaria dell’Accademia, fin dai tempi della sua fondazione.

L’iniziativa, sviluppata grazie alla visione comune dei nostri partner, offre ai giovani talenti del Mezzogiorno d’Italia, area da sempre ricca di eccellenze in campo musicale, nuove opportunità di sviluppo delle proprie attitudini e capacità, con l'obiettivo di formarli professionalmente e di offrire loro concrete e importanti occasioni di contatto con le più importanti personalità del panorama musicale internazionale. Si tratta, inoltre, di una significativa iniziativa di sostegno all'avvio di carriera, in quanto i giovani allievi dell'Accademia Chigiana vengono seguiti grazie a una serie di accordi con i più qualificati partner in Italia e all'estero, nel loro inserimento nel mondo del lavoro». Il programma di Accademia Musicale Chigiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca si rivolge alle allieve e agli allievi residenti nel Sud d’Italia che risulteranno idonei a prendere parte ai 31 corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana. L’attribuzione delle borse di studio verrà effettuata in base alle segnalazioni dei docenti di comune accordo con la Direzione Artistica dell’Accademia. I nominativi delle allieve e degli allievi a cui saranno assegnate le borse di studio verranno resi noti dall’Accademia al termine della Summer Academy 2024. Tra i docenti dei 31 corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Chigiana di quest’anno figurano Salvatore Accardo Violino, Daniele Gatti Direzione d’Orchestra, Lilya Zilberstein pianoforte, Tabea Zimmerman viola, Salvatore Sciarrino Composizione, Sara Mingardo Canto Barocco, Dorothee Oberlinger Flauto Dolce, Alessandro Carbonare Clarinetto, Eliot Fisk Chitarra, Patrick Gallois Flauto, David Geringas Violoncello, Vittorio Ghielmi Viola da Gamba, Bruno Giuranna Viola e Musica da Camera, Clive Greensmith Quartetto d’archi e Musica da camera, Ilya Gringolts Violino, David Krakauer Innovation in Chamber Music, William Matteuzzi Canto, Antonio Meneses Violoncello, Giovanni Puddu Chitarra, Christian Schmitt Oboe, Alvise Vidolin Live Electronics e molti altri.