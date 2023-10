Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo

Il contesto macro economico segnato da incertezza a livello geopolitico oltre che finanziario ha rafforzato il ruolo delle BCC nei territori in cui operano. Il tradizionale modello di servizio delle Banche di Credito Cooperativo, caratterizzato da un forte radicamento oltre che un’operatività importante nei propri ambiti locali d’insediamento, entro i quali si realizzano i benefici nei riguardi dei soci, dei clienti e, in senso più generale, della comunità, ha una sua peculiare e indispensabile funzione che si è rivelata vincente.



Crescita inclusiva e sostenibile

Un caso di scuola è rappresentato dalla BCC San Marzano, attiva dal 1956 in oltre 30 comuni delle province di Taranto e Brindisi con 10 filiali, 107 dipendenti e 2500 soci. La Banca che ha fatto da sempre della sana e prudente gestione e della crescita inclusiva e sostenibile il suo cavallo di battaglia ha ricevuto anche quest’anno da Altroconsumo Investi il rating di cinque stelle (con un punteggio di 338,81) per solidità. L’associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori ha esaminato lo stato di salute di 232 banche attive sul territorio nazionale, con almeno 10 sportelli a fine luglio 2023. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, è stato attribuito a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito. Gli indicatori presi in considerazione da Altroconsumo sono il “CET1 Ratio” e il “Total Capital Ratio”, che mettono in relazione il patrimonio della banca al totale degli impegni assunti (ad esempio i finanziamenti erogati), insieme alla trasparenza e alla diligenza con cui sono pubblicati i dati, anche con una frequenza superiore al bilancio annuale, nonché alla qualità del credito. A questo proposito affinché una banca possa “aggiudicarsi” le cinque stelle, secondo Altroconsumo, il Texas ratio deve tassativamente essere inferiore a 1, ossia il totale dei crediti “deteriorati” deve essere più basso dei mezzi (patrimonio e accantonamenti) che la banca ha a disposizione per far fronte al loro azzeramento. Con un CET 1 del 30,1% e un Total Capital Ratio del 29,93 % nel primo semestre 2023, molto al di sopra dei requisiti richiesti dalla BCE rispettivamente del 7% e 10,5% e un Texas Ratio pari allo 0,21 al 30 giugno 2023, insieme ad una comunicazione costante e trasparente agli stakeholder di riferimento, la BCC San Marzano resta sul podio e si aggiudica anche nel 2023 le 5 stelle di Altroconsumo Investi.

Consulenza e conoscenza del territorio

“La nostra arma vincente – dichiara il presidente Emanuele di Palma - è la relazione con i nostri soci e i nostri clienti basata su un approccio di consulenza a tutto tondo che valorizza la profonda conoscenza del territorio, in un’ottica di ascolto e customizzazione delle risposte ai bisogni della comunità. La banca del territorio non è solo un modulo prestampato per ottenere l’erogazione del credito, ma è un vero e proprio partner che affianca nei progetti una realtà che procede con storie che attraversano generazioni. La nostra mission è promuovere la crescita delle comunità in cui operiamo, creando un benessere condiviso da trasmettere ai nostri giovani, all’interno di un percorso sostenibile. La relazione resterà sempre un valore fondamentale del nostro gruppo, anche con le nuove frontiere offerte dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale, soprattutto nel sostegno alle imprese in momenti di grande trasformazione come quello che stiamo vivendo con soluzioni personalizzate frutto del dialogo costante”.



Attenzione allo sviluppo socio-culturale

La BCC San Marzano è da sempre impegnata in una serie di iniziative al fine di contribuire allo sviluppo socio culturale del territorio, dal Festival del Libro Possibile con il Premio Valore Donna (consegnato alla scienziata Barbara Gallavotti nella sua seconda edizione) ai corsi di educazione finanziaria nelle Scuole con FeduF la fondazione dell’ABI per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio, dal sostegno alle manifestazioni musicali (come il Francavilla è Jazz e il Medita Festival) alle collaborazioni con produzioni cinematografiche (come “Viaggio a Sorpresa” di Ronn Moss insieme a Lino Banfi e “Comandante” con Piefrancesco Favino).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.bccsanmarzano.it