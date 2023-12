Telethon, Bnl e Bnp Paribas raccolgono 8,2 milioni di euro. Puglia tra le regioni più generose

La cifra è aumentata rispetto allo scorso anno: BNL e BNP Paribas in Italia hanno realizzato nell’edizione 2023 della maratona 8,2 milioni di euro. La Banca è il principale partner di Telethon da 32 anni, durante i quali ha totalizzato oltre 336 milioni di euro. Il dato è stato comunicato in diretta su Rai1.

La soddisfazione dei vertici

«Trasformare le speranze in prospettive è l’impegno ultratrentennale di BNL BNP Paribas a favore della Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La raccolta del 2023 è arrivata ad 8,2 milioni di euro, superando la cifra realizzata lo scorso anno, per un totale di oltre 336 milioni di euro in 32 anni di partnership.

L’annuncio è arrivato in diretta su Rai 1 da parte della Presidente di BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, Claudia Cattani, presidente della banca, e Francesca Pasinelli, Consigliere Delegato della Fondazione Telethon.

«È forte l’emozione nel condividere questo straordinario risultato di raccolta fondi; e lo è ancora di più perché è la mia prima volta come Presidente di BNL BNP Paribas e Findomestic Banca», ha dichiarato Claudia Cattani. «Il Gruppo BNP Paribas in Italia, attraverso le donne e gli uomini che vi lavorano, ha nuovamente confermato passione ed impegno concreto al fianco della Fondazione. Ai 16mila colleghe e colleghi, attivi su tutto il territorio nazionale, va il mio personale ringraziamento che estendo a quanti - tra clienti, amici della Banca e del Gruppo in Italia e milioni di persone nel Paese - hanno dato il proprio contributo alla ricerca scientifica, che è investimento sul futuro ed è vita per chi attende una cura con la forza della speranza e della fiducia».

La generosità della regioni



Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia al Nord, Toscana e Lazio al Centro, Campania e Puglia al Sud sono solo alcune delle regioni che si sono maggiormente distinte quest’anno nelle donazioni, seguite da tutte le altre in una gara di solidarietà nazionale, che vede però tutti vincitori. Non hanno fatto mancare il proprio sostegno i territori dell’Emilia-Romagna e della Toscana, nonostante le difficoltà seguite alle alluvioni che hanno colpito diverse province appena qualche mese fa.

La Raccolta in Puglia

Questi dati testimoniano come la ricerca sia effettivamente “un impegno che parla al plurale”, riprendendo il claim di BNL per Telethon.

In Puglia sono stati raccolti complessivamente 220.206 euro, così suddivisi: Bari 125.247, Barletta-Andria-Trani 12.565, Brindisi 9.972, Foggia 2.052, Lecce 24.831, Taranto 45.539

Grazie alla partnership tra la Banca e la Fondazione Telethon - una delle maggiori iniziative di raccolta fondi in Europa - sono stati supportati finora 2.960 progetti di ricerca, con 1.720 ricercatori coinvolti e 630 malattie studiate. La Fondazione Telethon ha recentemente reso disponibile la prima terapia genica al mondo con cellule staminali, destinata al trattamento dell’Ada-Scid, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell’organismo fin dalla nascita. Per la Banca, Telethon rappresenta, inoltre, il più importante progetto di volontariato aziendale, con circa 5.000 collaboratori coinvolti, che in totale dedicano ogni anno a questa attività oltre 30.000 ore.

Grande successo per gli eventi di solidarietà presso 52 agenzie BNL BNP Paribas sul territorio nazionale, aperte straordinariamente ieri, sabato 16 dicembre, che hanno accolto le tantissime persone che hanno donato.

Si può contribuire a Telethon tutto l’anno, con bonifico bancario per i privati sul c/c n.9500 intestato alla Fondazione Telethon IBAN IT82J0100503215000000009500; per le imprese sul

c/c n.11100, intestato alla Fondazione Telethon, IBAN IT55L0100503215000000011100, oppure tramite carta di credito sul sito bnl.it. I clienti della Banca hanno a disposizione inoltre gli ATM, sempre attivi, il numero verde 060.060, il banking online per privati, famiglie e imprese, le app di BNL.