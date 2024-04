La prima volta di un Pontefice al G7, come sarà quella di Papa Francesco a Borgo Egnazia tra poche settimane, è un’ulteriore sfida nel sistema sicurezza su cui da mesi c’è un confronto aperto tra il governo e le autorità locali per l’accoglienza e il soggiorno dei vertici mondiali tra le province di Bari e Brindisi. Tra chi sarà chiamato a garantire quelle che dovranno essere le misure di massima sicurezza per il Pontefice Luigi Carnevale, neo prefetto di Brindisi , che per quattro anni fino al 2022 è stato dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano coordinando la sicurezza di Papa Francesco. Qualcuno lo aveva definito anche l’ “angelo custode” di Papa Francesco, in ragione del rapporto di assoluta fiducia che legava il Pontefice a Carnevale. Da qui la presenza del neo prefetto rappresenta un punto fermo nella preparazione dell’arrivo in provincia di Brindisi del Santo Padre.

L'organizzazione