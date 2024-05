Myrta Merlino spegne 55 candeline nel Salento con il compagno Tardelli

Compleanno in riva al mare per Myrta Merlino, che recentemente si è concessa un weekend nel Salento per festeggiare, insieme con il compagno Marco Tardelli e con i figli il suo 55esimo compleanno.

Nel Salento Myrta è arrivata con i gemelli Pietro e Giulio Tucci, avuti da una precedente relazione, mentre non c'era l'altra figlia, Caterina, all'estero per studio.

E' stata la stessa conduttrice di Pomeriggio 5 a pubblicare sui social un post che la ritrae con il compagno e con la famiglia sia a cena che a pranzo. Un salto anche al mare, al lido Punta della Suina di Gallipoli e un pranzo romantico a due sullo Ionio.

Il soggiorno a Galatone

La coppia ha soggiornato a Galatone, nella masseria San Sebastiano. "Un weekend incantevole, tra sorrisi, colori, luce, emozioni e dolci ricordi con i miei amori. Grazie per aver reso il mio compleanno così speciale!", scrive in queste ore Myrta Merlino sul proprio profilo Instagram, ringraziando i padroni di casa di Masseria San Sebastiano, Gigi e Carmela