Salento, incendio al ristorante "Jolly Mare": danni alla struttura esterna

Incendio nella notte nel ristorante "Jolly Mare", situato sul versante ionico del Salento tra Sant'Isidoro e Torre Squillace. Il rogo divampato all'esterno ha interessato parte della struttura e il tendone che ricopre l'ingresso con pedana annessa per la somministrazione di cibo. L'allarme fatto scattare prontamente ha richiamato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i gli agenti del commissariato di Nardò.

I caschi rossi, dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, hanno avviato i rilievi con le forze dell'ordine, rinvenendo in zona i resti di un contenitore con del liquido infiammabile. Circostanza che ha portato gli investigatori a ipotizzare il gesto doloso. Ai poliziotti il compito di indagare sul movente e sui possibili autori del raid notturno. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione dei fotogrammi catturati da alcune videocamere di sorveglianze installate in zona.