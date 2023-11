Nonna Antonia ha spento 100 candeline: festa con il sindaco nella casa di riposo

Nonna Antonia Gianfreda di Melissano ha compiuto 100 anni. Ospite presso la struttura Casa Amata di Taviano, la donna ha vissuto nella sua vita sempre in campagna in maniera umile e rispettosa. Molto parsimoniosa, i suoi segreti sono la semplicità e la riservatezza, nonostante sia curiosa. Prima di tre sorelle, non ha avuto figli essendosi sposata in tarda età con suo marito. Ha sempre avuto però l'affetto di tanti nipoti e dei figli del coniuge.

La festa

E' stata festeggiata nella struttura tavianese alla presenza dei parenti, del personale di Casa Amata, del sindaco di Melissano Alessandro Conte, dal comandante della Polizia locale Giovanni Schirinzi e del sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi e da altri componenti delle amministrazioni comunali.

Conte ha consegnato, a nome dell’amministrazione e di tutta la Comunità, una pergamena e un fascio di fiori per ricordare questo importante momento, denso di emozioni.

«Compiere cento anni - si legge in un post sulla pagina social del Comune di Melissano - vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi sta accanto e con l'intera Comunità».