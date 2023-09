Salento, festa grande per i 100 anni di nonna Anna

Festa grande, ieri, per i 100 anni di nonna Anna Damiano. Nata a Racale, nel Salento, in una famiglia numerosa (è la seconda di cinque sorelle) e longeva, nonna Anna vive ancora oggi in piena autonomia senza disporre dell'aiuto di collaboratori domestici o governanti. Arzilla e lucida, ha dimostrato anche ieri, in occasione del suo compleanno, di ricordare aneddoti e fatti del suo secolo di vita. Come la longevità del papà, Cosimo, morto nel 1993 all'età di 102 anni dopo aver ricevuto (dall'allora ministro alla Guerra, Paolo Spingardi) una medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca e la Croce di Cavaliere.

Mai sposata, nonna Anna, circondata dall'affetto di familiari e vicini di casa, ieri ha ricevuto un attestato dal sindaco Antonio Salsetti e dalla sua vice, Maria Anna Tasselli. “Nella giornata di ieri - ha scritto sui social il primo cittadino - abbiamo celebrato la vita! Ho avuto l’onore e il piacere di festeggiare, insieme alla sua famiglia, i cento anni della nostra concittadina Anna. Un secolo di vita, di saggezza, di amore.

Un compleanno speciale, un traguardo emozionante, un giorno importante anche per la nostra comunità. Tanti auguri Anna”.