Salento, compleanno record per nonna To'​: spente 105 candeline

Una festa da 105 candeline. Festeggiamenti storici a Ruffano in provincia di Lecce per Antonia Grasso, classe 1918 e una tempra ancora vigorosa, attorno alla quale si sono stretti familiari e conoscenti per una giornata che resterà negli annali del paese del Sud Salento.

Nonna To’, cosi la conoscono tutti, è la ruffanese più anziana e, di certo, tra gli ultracentenari più longevi del Salento.

Cinque figli e tantissimi nipoti e pronipoti

Una vita semplice di madre e lavoratrice in campagna, i sacrifici per non fare mancare nulla la famiglia e oggi una vita tranquilla trascorsa raccontando vecchi accadimenti e lasciando scorrere il quotidiano.

Cinque figli, 14 nipoti e 19 pronipoti attorno alla matrona Nonna To’ per una festa condivisa anche con molti concittadini.

A portare il saluto della comunità è stato il sindaco Antonio Cavallo, accompagnato nell’occasione dagli assessori Angela Rita Bruno e Claudio Sparascio e dal consigliere comunale Gabriele Cacciatore: «Nei suoi occhi i tanti cambiamenti che il mondo e Ruffano hanno vissuto in oltre un secolo.

Nonna To’ – le parole del primo cittadino – è una pietra miliare del nostro paese. La dimostrazione vivente che i valori semplici della nostra tradizione e l’amore verso e dei propri cari sono sinonimo di vita e lunga e serena. Antonia è un esempio di saggezza e tenacia, gli stessi valori che fanno crescere la comunità che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni – conclude Cavallo – e che non possiamo mancare di celebrare tutti assieme».

Ad accompagnare la festa per Nonna To’ la pizzica dei giovani suonatori Giuseppe e Luca Campanella e Rocco De Iaco.