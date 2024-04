Tutto nel recupero: il Lecce si illude con Krstovic, poi pareggia Pessina

Sarebbe bastato giocare soltanto il recupero per arrivare all'1-1, con cui Lecce e Monza chiudono la partita del Via del Mare. I giallorossi toccano con mano la salvezza, ma alla fine è pareggio. Novanta minuti di equilibrio, qualche sbadiglio e poche occasioni. Nel recupero Krstovic fa un gol da cineteca dal limite dell'area di rigore, il Via del Mare esplode e per la prima volta vede davvero a un passo la salvezza. Ma c'è ancora tempo, quello necessario a Venuti per toccare un pallone di mano in area di rigore. L'ex Pessina trasforma e rimette tutto in discussione. Per il Lecce una doccia gelata ma la salvezza resta più che alla portata.

Lecce-Monza diretta

53' Finisce qui

52' Gol di Pessina su rigore.

51' Calcio di rigore per il Monza.

Clamoroso al Via del Mare, tocco di mano in area di un difensore giallorosso, probabilmente Venuti.

48' Gol del Lecce!! Giallorossi in vantaggio, ha segnato Krstovic con un gran tiro da fuori area. Esplode il Via del Mare, il Lecce vede la salvezza.

45' Occasionissima Monza, Colpani calcia a lato.

44' Gran giocata di Gallo, tiro centrale.

37' Nel Lecce Venuti e Pierotti per Gendrey e Oudin

35' Problemi fisici per Izzo, entra D'Ambrosio.

30' Punizione pericolosa per il Monza. Battuta male.

23' Nel Monza dentro Gagliardini e Maldini per Akpa Akpro e Zerbin.

23' Nel Lecce dentro Almqvist per Dorgu.

21' Il Lecce ci prova ma non riesce a costruire occasioni

15' Nel Lecce dentro Sansone per Piccoli e Gonzalez per Rafia

15' Al tiro Krstovic, fuori.

14' Applausi del Via del Mare per Colombo.

13' Dentro Colpani e Djuricic per Colombo e Carboni nel Monza.

7' Ora il Lecce spinge

4' Krstovic al tiro da buona posizione, a lato di poco.

1' Inizia il secondo tempo, nessun cambio.

Un Lecce più quadrato che propositivo chiude a reti bianche il primo tempo contro il Monza. L'occasione migliore dei giallorossi allo scadere, quando su una giocata di Krstovic, il Lecce va al tiro due volte. Per il resto più noia ed equilibrio che spettacolo e palle gol in area di rigore.

46' Fine primo tempo

44' Lecce a un passo dal vantaggio. Gran giocata di Krstovic, poi due conclusioni verso la porta. Si salva il Monza

42' Pongracic libera bene in area di rigore.

40' Gotti chiede a Dorgu e Oudin di invertire la posizione momentaneamente.

32' Fin qui buon controllo di entrambe le squadre.

30' Fase di gioco un po' confusa adesso. Ancora nessuna grande occasione da gol.

25' Ammonito Oudin.

20' Cresce il Monza, al tiro Kyriakopoulos

17' Il Lecce chiedeva un calcio di rigore, per la quaterna arbitrale tutto regolare.

13' Partita molto equilibrata in avvio .

10' Blin al tiro da fuori area: palla fuori.

7' Monza molto pericoloso, Gendrey chiude bene

1' Inizia il match!

15.00 Bellissimo clima al Via del Mare. La Curva Nord accoglie le squadre con le sciarpe al vento.

14.55 Tutto pronto al Via del Mare per Lecce-Monza. Giornata calda, c'è il pienone.

Lecce-Monza, le formazioni ufficiali

LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

MONZA - Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Valentin Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo