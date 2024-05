Lecce, in campo quasi 700 candidati per 22 liste

Gli uffici elettorali allestiti nei 29 Comuni al voto a giugno - Lecce e altre 28 realtà della provincia - saranno aperti già questa mattina a partire dalle 8. E sino a domani a mezzogiorno gli addetti ai lavori avranno il compito di verificare e vidimare nel capoluogo le proposte di candidatura di oltre 700 aspiranti al Consiglio comunale, divisi in 22 liste a sostegno di quattro candidati a sindaco: Carlo Salvemini, Adriana Poli Bortone, Alberto Siculella e Agostino Ciucci. In provincia invece, a partire da Copertino, nei 28 Comuni al voto se le previsioni della vigilia dovessero essere rispettate, gli aspiranti alla fascia di sindaco saranno in tutto 59. E le liste collegate almeno 85, con un esercito di 660 candidati ai Consigli comunali.

La situazione

A Lecce i primi 10 elenchi a essere depositati già questa mattina potrebbero essere quelli collegati ad Adriana Poli Bortone, candidata sindaco del centrodestra alle amministrative di giugno. Ma in giornata arriveranno anche alcune liste a 32 nomi - in tutto 9 quelle attese - stilate da partiti e movimenti della coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente e ricandidato, Carlo Salvemini. Pronti a formalizzare la candidatura, rispettivamente con una e due liste a supporto - anche i due outsider Agostino Ciucci e Alberto Siculella. Per depositare gli elenchi dei candidati al Consiglio comunale, in ogni caso, c'è tempo sino a domani a mezzogiorno. Ed entro lo stesso termine termine, salvo colpi di scena o defezioni dell'ultima ora, le liste presentate a sostegno dei quattro candidati a sindaco saranno 2, con oltre 700 aspiranti a una poltrona in Consiglio a Palazzo Carafa.

Un esercito di candidati - 320 quelli in campo per la coalizione di centrodestra - che Poli Bortone presenterà ufficialmente domani sera alle 19 in piazza Mazzini. A partire dalla lista del sindaco porterà in dote il simbolo di Io Sud. In piazza anche i candidati degli elenchi di riferimento dei partiti: Fratelli D'Italia, Lega e Forza Italia in testa. E poi le civiche e i movimenti. A partire da Prima Lecce - Andare Oltre, civica di riferimento del senatore del Carroccio, Roberto Marti, e "Tutta Lecce" coordinata dal già deputato Ugo Lisi. Protagonisti anche il Movimento Regione Salento di Paolo Pagliaro e gli aspiranti al Consiglio candidati nella lista che tiene insieme Udc e Puglia Popolare. E ancora, il gruppo dei giovani che fanno riferimento al consigliere uscente Giorgio Pala e saranno candidati con "Lecce Futura". A completare il quadro delle liste per Poli Bortone, infine, la civica Voce Nazionale che fa riferimento a Mario Spagnolo.

Sul fronte opposto, per il centrosinistra, a inaugurare il ciclo di presentazione delle candidature alla città saranno, invece, le quattro civiche di riferimento dell'assessore regionale, Alessandro Delli Noci. L'appuntamento con i 128 aspiranti a un posto in Consiglio a Palazzo Carafa in campo con Noi per Lecce, "Coscienza civica", "Sveglia Lecce" e "Avanti" è fissato per domenica alle 11 nella sala del cinema "Massimo". Pronti a depositare le liste nelle prossime ore anche il Partito Democratico e Lecce Città Pubblica, la civica di riferimento di Salvemini. E poi il Movimento 5 Stelle e "Lecce Città Giusta" che tiene insieme Sinistra Italiana, Partito Socialista, Verdi e di Progetto Civitas.

Infine una lista per Ciucci in campo con "Diritti e Civiltà per Lecce" mentre l'altro outsider Sicuella affronterà la sfida di giudno con "Mind" e "Aria".

