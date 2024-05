Sulla Lecce-Brindisi tornano gli autovelox dopo l'estate: mancano solo i permessi

Il ripristino degli autovelox lungo la Statale 613 - la Lecce-Brindisi - su entrambi i sensi di marcia avverrà subito dopo l’estate. Da Surbo, infatti, sono in attesa di ricevere da prefettura e Anas i permessi autorizzativi per procedere alla gara d’appalto per la gestione dei due autovelox che saranno installati lungo la Brindisi-Lecce. E l’obiettivo, come più volte ribadito dall’amministrazione del sindaco Oronzo Trio, è quello di rallentare la corsa delle auto che quotidianamente sfrecciano lungo la Statale, teatro di numerosi e gravi incidenti negli ultimi anni. Un deterrente già utilizzato durante il suo primo mandato (attivato a giugno 2022) che nei sette mesi di funzionamento hanno prodotto 6.897 verbali e un incasso complessivo di 606.535,39 euro.

La situazione

Come documentato dalle relazioni inviate dalla polizia locale al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, i proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, riferiti all’articolo 142 del Codice della strada, ammontano a 309.580,00 nel 2022 e 296.955,39 euro nel 2023. Proventi che sono stati utilizzati per incrementare la sicurezza stradale attraverso investimenti sulla segnaletica, oltre a coprire le spese della gestione dell’autovelox e a pagare il personale. «Abbiamo inviato le richieste di autorizzazioni in prefettura e ad Anas, l’ente che gestisce quel tratto di strada – ha fatto sapere il sindaco Trio –.

Quindi, anche se al momento non abbiamo i provvedimenti autorizzativi, stiamo procedendo e attendiamo che ci vengano rilasciati i rispettivi permessi per poi procedere a quanto compete a noi. Intanto, nel Consiglio comunale convocato il prossimo 28 maggio, abbiamo previsto una variazione di bilancio anche per inserire la previsione che mancava, sia in entrata che in uscita, stimando un’entrata per la parte danno di circa 240mila euro. Un ulteriore passaggio prima di arrivare all’adozione del provvedimento conseguenziale. Ma andiamo in questa direzione senza fare passi indietro perché riteniamo che la riduzione della velocità e il rispetto dei relativi limiti sia un atto doveroso per garantire adeguati livelli di sicurezza lungo le nostre strade. Non condivido il solito luogo comune secondo il quale i comuni perseguano unicamente il fine di fare cassa con questa strumentazione, perché se da un lato è indubitabile che si realizzi un incremento degli introiti comunali, dall’altro è altrettanto lapalissiano che grazie a questi sistemi di rilevazione si accerta il rispetto o la violazione di norme poste a garanzia e sicurezza di tutti. Quest’ultimo aspetto viene puntualmente ignorato nei dibattiti relativi all’argomento, ma, a mio avviso, dovrebbe costituire il principale elemento di discussione. Quindi – ha concluso il primo cittadino – mi chiedo: perché tutte queste polemiche intorno al rispetto della legge?».

M.Che

© RIPRODUZIONE RISERVATA