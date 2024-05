Incidente stradale a Lecce in serata: un uomo è stato investito all'ingresso della città, nei pressi del Bar Commercio. L'uomo ha riportato contusioni varie e una ferita al volto, dovuta probabilmente alla caduta sull'asfalto.

E' stato trasportato al Vito Fazzi in codice rosso per dinamico ma le sue condizioni non sembrano gravi.