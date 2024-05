Kantor, il mito rivive tra attori e manichini

Oggi ai più giovani forse dice poco o nulla, ma ci sono stati anni in cui il nome del polacco Tadeusz Kantor era un mito del teatro internazionale. La “sua” Cracovia, nonostante la Polonia fosse ancora sotto il giogo sovietico, era feconda di iniziative sociali e culturali grazie a una serie di fattori non esclusa l’eredità di Karol Wojtyla, nato nei pressi della città di cui diventerà arcivescovo negli anni Sessanta, eletto papa nel 1978.

Il lascito di Kantor (1915-1990) è legato all’Italia dove fu presto molto apprezzato e anche a Bari grazie al Petruzzelli che a metà degli Ottanta ne programmò un memorabile ciclo delle opere al culmine con il suo capolavoro, “La classe morta”. Il regista napoletano Mario Martone ha raccontato più volte di come sia stato segnato da quello e altri spettacoli visti a Bari. «Con Toni Servillo e altri amici venivamo in macchina da Napoli – ricorda Martone - e ripartivamo a notte fonda, non potendoci sempre permettere l’albergo, felici di aver assistito a serate straordinarie di teatro o di danza, o ai concerti inediti di Time Zones». Dal canto suo, lo storico del teatro Antonio Attisani ha scritto di recente su “Doppiozero” che “La classe morta”, il cui esordio in Polonia risale al 1975 e giunse per la prima volta a Milano nel gennaio 1978 e quindi poco prima del rapimento di Moro da parte delle Brigate rosse, «ebbe l’effetto di una rivelazione e persino di una profezia. Quella malconcia distesa di banchi scolastici popolati di anziani attaccati ai manichini che li raffiguravano da giovani era il Novecento europeo».

La storia

Nato nel 1915 nel villaggio di Wielopole cui dedicherà un testo omonimo, Kantor studia scenografia e pittura a Cracovia, dove già durante la Seconda guerra mondiale crea un circolo clandestino di artisti e teatranti, per poi fondare nel 1955 il gruppo “Cricot 2”, un gioco di parole che in polacco rende omaggio al circo ed è una sorta di manifesto provocatorio contro il tradizionale canone teatrale (“Crepino gli artisti” s’intitola un altro suo famoso spettacolo). Nella passione per i clown e gli acrobati condivisa da Chaplin e da Fellini, il circo della tragicommedia quotidiana affiora alla ribalta dell’inesausta ricerca di Kantor. Egli elabora e talora contraddice i modelli di Stanislavskij, di Grotowski e del suo allievo salentino Eugenio Barba, del Living Theatre e chi più ne ha più ne tolga… Perché in Kantor la denuncia delle ingiustizie o della follia del potere è denudazione, è assenza, è beffa della umana finitezza, è «teatro della morte». In scena vi sono spesso sia attori sia manichini, appunto, sulla scorta della lezione Gordon Craig, il teorico della «supermarionetta teatrale», ma il tutto è parimenti influenzato dal surrealismo di Duchamp e dalla qualità materica dell’arte del dopoguerra. Senza dimenticare la grande letteratura novecentesca, da Kafka in avanti, come per certi versi è “naturale” nella Cracovia dove sono nati o hanno vissuto Joseph Conrad, Stanislaw Lem e i due poeti premi Nobel Czeslaw Milsoz e Wislam Symborska.

A Cracovia oggi si va tra l’altro per visitare la fabbrica di Oskar Schindler, l’imprenditore che salvò milleduecento ebrei dall’Olocausto e che ha ispirato il celebre film di Spielberg. Non siamo lontani dal campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, dove ormai da vent’anni giunge il “Treno della Memoria” carico di studenti italiani a cura dell’omonima associazione nazionale presieduta dal salentino Paolo Paticchio.

E un altro contatto tra la Puglia e Cracovia si è stabilito nel segno visionario di Kantor alla “Cricoteka” fondata dallo stesso artista sulla riva della Vistola nell’edificio di una vecchia centrale elettrica. Poi la struttura si è arricchita giusto dieci anni fa, nel 2014, di una modernissima torre che ospita il museo, l’archivio e il centro di ricerca dedicati a Kantor. A dirigere attualmente la “Cricoteka” è la brillante studiosa Natalia Zarzecka, dottorato di ricerca a Firenze e un fluente italiano nella conversazione, con la quale nei mesi scorsi hanno stabilito un contatto Franco Ungaro, direttore dell’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, e Luigi De Luca, coordinatore dei poli biblio-museali della Regione Puglia.

Il programma leccese

Prende corpo così la master class leccese di Bogdan Renczynski, già attore nei principali spettacoli di Tadeusz Kantor, che si affacciò commosso nella stanza della direttrice Zarzecka appena seppe che v’erano in visita ospiti provenienti dalla Puglia. Poco dopo mostrava loro le fotografie e le locandine di quelle giornate del 1986 al Petruzzelli, evidentemente rimaste nel cuore dei teatranti del “Cricot 2” (la gestione dell’epoca era di Ferdinando Pinto, la direzione artistica di Guido Pagliaro). Da lunedì 3 fino a venerdì 7 giugno, negli ambienti del convitto Palmieri dove ha sede l’Accademia, Renczynski scandaglierà la nozione e l’esperienza dello spazio teatrale come opportunità di memoria e di immaginazione, dall’infanzia al futuro possibile. «Senza escludere l’idea del fallimento che - spiega Ungaro - Kantor percepiva come elemento necessario, perché un’opera d’arte deve affrontare il fallimento e la sconfitta per poter rinascere e aprirsi alla crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA