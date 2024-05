Letteralmente con le mani nel sacco, anzi nei tre sacchetti di ciottoli di marmo di Carrara appena prelevati dall'aiuola spartitraffico della rotatoria di Torre Mozza, marina di Ugento. Un uomo di 65 anni della zona è stato denunciato a piede libero con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri della stazione di Ugento. All'Arma arriva il plauso del presidente e dei soci della “Pro Loco Beach Gemini”, associazione che da alcuni anni ha in gestione e cura la manutenzione dell'area verde.

Non era la prima volta

I furti dei ciottoli andavano avanti da alcuni mesi, come spiega il presidente della pro loco, Oronzo Ricchiuto. Naturalmente l'uomo denunciato è accusato solo di aver portato via i tre sacchetti (per un peso di circa trenta chili) dei quali è stato trovato in possesso ieri, ma saranno le ulteriori indagini dei carabinieri a cercare di fare luce anche sui precedenti episodi. L'uomo è stato sorpreso dai militari della stazione di Ugento, diretti dal luogotenente Alessandro Borgia, proprio mentre si trovava nei pressi dello spartitraffico, all'incrocio tra la litoranea Torre San Giovanni-Santa Maria di Leuca e la provinciale Acquarica-Torre Mozza. Stando a quanto gli viene contestato, stava portando via decine di ciottoli di marmo di Carrara: i sassi erano stati posizionati dai soci della pro loco per abbellire l'area che il Comune ha affidato alla loro gestione alcuni anni fa. Ne aveva riempiti tre sacchetti. La refurtiva è stata sequestrata e, dopo le formalità di rito, è stata restituita al presidente dell'associazione.

«Abbiamo iniziato a subire i primi furti - racconta Ricchiuto - già una settimana dopo la posa dei ciottoli. Si tratta di pietre che hanno un costo non indifferente e che con sacrificio la nostra associazione ha acquistato per rendere più bello, agli occhi dei passanti, lo spartitraffico della rotatoria di Torre Mozza. Proprio in questi giorni era stata avanzata la proposta di rimuovere tutto e di posizionare le pietre a Gemini, vicino alla chiesa, per non continuare a subire questo danno economico». I lavori sono stati realizzati dai volontari all'inizio di quest'anno e i ciottoli hanno sin da subito attirato l'attenzione di chi in questi mesi li ha “prelevati”, incurante di ledere un bene pubblico, probabilmente per abbellire le aiuole o i giardini delle proprie abitazioni. Commentando i lavori in corso, sui social l'associazione aveva ricordato che «è volontariato e il lavoro è fatto senza soldi pubblici ma con soldi di una pro loco che investe e lavora per il territorio, quindi rispettatelo perché il territorio è di tutti». Parole al vento, per qualcuno, viste le ruberie con le quali gli iscritti hanno iniziato a fare i conti dopo pochi giorni, ma per le quali non è mai stata formalizzata una denuncia. L'intervento dei carabinieri ha consentito di individuare almeno uno dei presunti responsabili. «Ringraziamo - commenta Ricchiuto a nome di tutti i soci della pro loco - il comandante Borgia e gli uomini dell'Arma della stazione di Ugento per essere prontamente intervenuti e per avere individuato e denunciato il presunto autore del furto di oggi».