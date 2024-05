Almqvist sì o Almqvist no? Questo è il dilemma. No, a porsi questa domanda non è Amleto ma il Lecce, nella figura del presidente Sticchi Damiani. Il giocatore svedese infatti è destinato a tornare alla base, vale a dire al club russo del Rostov, dal quale è giunto in prestito all’inizio della stagione.

Riportarlo a titolo definitivo in Salento questa estate comporterebbe un certo esborso economico da parte del club giallorosso, anche se la speranza è quella di ripetere l’operazione fatta a suo tempo con Pongracic. Il croato infatti venne prima restituito (sempre per fine prestito) ai tedeschi del Wolfsburg per poi essere acquistato a titolo definitivo a condizioni economiche più favorevoli.

Ma il gioco varrebbe la proverbiale candela? Dal punto di vista delle prestazioni la stagione di Almqvist ha vissuto due fasi. La prima parte è stata caratterizzata da buone prove e anche da due gol: il primo all’esordio in campionato, contro la Lazio; il secondo realizzato invece a novembre contro la Roma.

La seconda parte invece è stata caratterizzata da grosse difficoltà. Lo spartiacque è rappresentato dall’infortunio subito a dicembre dopo il pareggio interno contro il Bologna. Dal quel momento in poi lo svedese ha fatto fatica a recuperare e quando è rientrato in squadra, a gennaio, non è più stato brillante come nella fase iniziale della stagione. Alla fine il campionato di Almqvist è andato in archivio con 30 presenze, 2 sole reti realizzate e 1 assist prodotto. Numeri non certo buoni per un attaccante esterno. E questo nonostante il fatto che lo svedese sia risultato il terzo giocatore giallorosso per numero di tocchi in area avversaria con 82, dietro solo a Krstovic (137) e Piccoli (84). C’è da dire anche che, con l’esonero di Roberto D’Aversa e l’arrivo di Luca Gotti sulla panchina salentina, i compiti di Almqvist sono cambiati. D’Aversa infatti adottava il 4-3-3 come sistema di base e, in questo contesto, il ventiquattrenne nativo di Nyköping agiva appunto da attaccante di fascia. Sotto la nuova gestione tecnica di Gotti e col passaggio al 4-4-2 Almqvist ha dovuto reinventarsi come quarto di centrocampo. Posizione nella quale, anche per l’atteggiamento generale più prudente della squadra rispetto a prima, lo svedese era chiamato a dare un contributo maggiore in fase difensiva.

Un lavoro non estraneo ad un calciatore che ha comunque chiuso la stagione con 24 azioni di contropressing effettuate per andare alla immediata riconquista della palla persa. Solo Ramadani (56) e Oudin (26) ne hanno registrate di più. Alla fine il contributo di Almqvist non è mancato nemmeno in fase offensiva, dato che stiamo parlando del giocatore con più dribbling vincenti prodotti nel Lecce (38) dopo Banda (42).

Sulla conferma o meno dell’ex nazionale Under 21 della Svezia potrebbe quindi pesare, oltre al costo, anche la scelta che Gotti (o chi si accomoderà sulla panchina del Lecce nella prossima stagione) vorrà fare in merito al come utilizzarlo. Come sostituto che spacca la partita partendo dalla panchina Almqvist potrebbe rappresentare una spesa eccessiva. Se dovesse essere utilizzato con frequenza fra i titolari da attaccante di fascia nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, è necessario che il giocatore migliori il suo rapporto con il gol. Quest’anno Almqvist ha infatti tirato ben 40 volte, ma solo 15 di queste conclusioni sono finite nello specchio della porta avversaria.

La percentuale di realizzazione sul totale dei tiri presi è stata solo del 5 per cento. Spesso c’è stata da parte di Almqvist una errata scelta in merito relativamente al quando e da dove calciare. Da esterno che deve principalmente aiutare la squadra a risalire il campo, senza che gli venga chiesto obbligatoriamente un maggior apporto realizzativo, la conferma di Almqvist avrebbe invece senso. A patto di servirlo sulla corsa, in verticale e non, come troppo spesso è stato fatto quest’anno, sulla figura, costringendolo e stoppare palla spalle alla porta avversaria.