Samuel Umtiti a Lecce: al Via del Mare per Lecce-Monza. Dal murales alla lotta contro il razzismo: è (ancora) una grande storia d'amore. Foto e video

Samuel Umtiti e il Lecce, una grande storia d'amore. Non lunga, ma intensa. E' durata un anno, con il campione del mondo del 2018 che arrivò nel Salento l'anno scorso. E oggi era di nuovo al Via del Mare, per assistere a Lecce-Monza dal vivo. L'indizio lo aveva lanciato lui stesso sui social con una storia nella quale riprende la villa nella quale aveva vissuto l'anno scorso.

Umtiti: in Francia poco spazio

Attualmente al Lille, Umtiti ha trovato poco spazio in una stagione sfortunata: sei presenze soltanto. L'anno scorso con il Lecce furono 25, da leader e trascinatore. Da guida della difesa. Così sbocciò l'amore tra un calciatore che aveva vinto un Mondiale e la Champions League con il Barcellona e che con la casacca giallorossa addosso si è sempre sentito a proprio agio. Dai "buu" razzisti dei tifosi della Lazio al Via del Mare, a una città che ha sperato fino alla fine di trattenerlo. Ancora oggi a Lecce vi è un murales che ritrae Umtiti.

Ieri è tornato nel Salento, probabilmente per una visita di cortesia e per salutare tanti vecchi amici.

Ne ha trovati 30mila al Via del Mare per Lecce-Monza. Un amore così grande non è stato dimenticato.