Il conto alla rovescia è già cominciato. Tra il Lecce e la seconda salvezza consecutiva probabilmente rimane soltanto l’Udinese, ieri costretta al pari casalingo dal Napoli. I friulani si presenteranno lunedì prossimo alla sfida del Via del Mare con un ritardo di sette punti in classifica. Alla squadra di Gotti quindi potrebbe bastare anche un pareggio per raggiungere l’obiettivo finale a due giornate dalla fine, a condizione però che il Sassuolo non faccia bottino pieno in casa del Genoa.

La terz’ultima giornata si aprirà venerdì con l’anticipo tra Frosinone e Inter. Bisognerà capire se i calciatori nerazzurri - sconfitti a sorpresa sabato scorso dal Sassuolo - avranno smaltito la sbornia dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Il giorno dopo, sabato 11 maggio, alle 20.45 il Cagliari di Claudio Ranieri farà visita al Milan. Il programma di domenica 12 prevede all’ora di pranzo la sfida Lazio-Empoli dopodiché, alle tre del pomeriggio, il Sassuolo andrà a caccia di una nuova impresa a Marassi contro il Genoa. In contemporanea, il Verona di Baroni se la vedrà al Bentegodi con il Torino dell’ex Juric. Già detto della sfida incrociata tra Lecce e Udinese, in campo lunedì 13 alle ore 18.30. Sarà una partita speciale per il tecnico dei giallorossi, Luca Gotti, alla guida della formazione friulana nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, entrambe terminate con una salvezza tranquilla. Solo nel corso della terza stagione, il 7 dicembre 2021, Gotti fu esonerato con la squadra al quattordicesimo posto con un bottino di 16 punti.

Anche le ultime due giornate di campionato si annunciano particolarmente interessanti. Il Lecce saluterà il pubblico del Via del Mare ospitando l’Atalanta. Il Verona farà visita alla Salernitana mentre il Frosinone giocherà a Monza. Poi due scontri diretti: Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli. Fuochi d’artificio anche in occasione dell’ultima giornata di campionato. Il Lecce sarà di scena al Diego Armando Maradona contro il Napoli mentre il Verona chiuderà davanti ai propri tifosi ospitando i campioni d’Italia dell’Inter. Il Cagliari andrà a caccia di punti per la salvezza nel confronto casalingo con la Fiorentina e lo stesso cercherà di fare l’Empoli al Castellani contro la Roma. Trasferta romana per il Sassuolo, opposto alla Lazio, ed infine scontro diretto in terra Ciociara tra Frosinone e Udinese.