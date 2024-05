Oggi il primo round, a fine luglio il secondo. Alle 13 si terrà il primo test per l’accesso in Medicina, con le nuove regole: le domande saranno sorteggiate da una banca dati che da qualche giorno è già a disposizione degli studenti. Preparazione sì, ma anche una buona dose di memoria. È la rivoluzione, per ora parziale, voluta dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, annunciata mesi fa, in attesa di procedere all’eliminazione del test per applicare il modello francese (un semestre aperto a tutti, poi una selezione successiva, legata ai risultati dei primi sei mesi). Nuovo test e più posti. Ma l’aumento, a livello nazionale sostanziale con un +6% di futuri medici, non tocca la Puglia, se non di striscio. L’unico incremento è quello dell’università privata Lum di Casamassima, che arriva a quota 290 posti (+130 unità in un anno), confermando la crescita esponenziale dell’ateneo guidato da Antonello Garzoni. Ma gli atenei pubblici pugliesi, per ora, restano al palo. I posti, però, sono provvisori e non è detto che a luglio, quando la ripartizione sarà definitiva, non vi sia qualche decina di futuri medici in più anche per le pugliesi.

I dettagli

Per Medicina e Chirurgia sono attualmente previsti 20.867 posti. Di questi 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero. Per l'anno accademico precedente erano stati assegnati 18.331 posti per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 1.305 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero. Non cambia, però, la situazione delle università pubbliche pugliesi: 317 posti per Bari, 75 per Taranto (gestione Uniba), 69 per Bari ma in lingua inglese, 215 per Foggia, 77 per Lecce. Tutti atenei che - va ricordato - negli ultimi anni avevano visto un incremento significativo di studenti di Medicina. Oggi, ancora a livello nazionale, saranno circa 71mila i candidati che proveranno a strappare il pass per studiare Medicina. A luglio, poi, vi sarà il secondo round.

La misura legata agli aumenti complessivi dei posti, però, non soddisfa i Medici. «Apprezziamo le precisazioni del ministro Bernini - spiega il pugliese Filippo Anelli, presidente nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - che ha spiegato di voler aumentare i posti evitando la pletora medica e nel rispetto dei fabbisogni. Siamo tuttavia preoccupati della realizzabilità di questi intenti. Ci vogliono 10 anni, infatti, per diventare un medico che possa lavorare nel Servizio sanitario nazionale, che abbia conseguito cioè non solo la laurea, ma anche la specializzazione o la qualifica di medico di medicina generale. È quindi da qui a 10 anni che vanno calcolati i fabbisogni. Ebbene, nel 2034 arriveranno oltre 20mila nuovi specialisti e medici di medicina generale; ma saranno soltanto 7.189 i colleghi che andranno in pensione». Considerando «le proiezioni sui pensionamenti e gli aumenti degli accessi negli ultimi anni», per il presidente Fnomceo «sarà molto difficile evitare una nuova pletora medica, a meno di non rivedere i modelli organizzativi, come il numero di medici per posto letto o i massimali per la medicina generale, oggi aumentati oltre i limiti per la carenza di queste figure».

Intanto oggi si parte con il test. Via i Tolc, che sono durati appena un paio d’anni (avevano lasciato intravedere più di qualche problematica), si torna alla data unica in tutta Italia. In 100 minuti i candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla, estratte dal database di circa 7.000 domande già disponibile online. Il compito sarà articolato così: 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 di ragionamento logico e problemi; 23 di biologia (19 per la prova di ammissione in Medicina veterinaria); 15 di chimica (19 per la prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina veterinaria); 13 di fisica e matematica.

Il 30 luglio la seconda possibilità (questo aspetto, cioè quello della doppia data in un anno, fu una novità introdotta dai Tolc e non modificata), a settembre poi verrà stilata un’unica graduatoria che servirà a capire chi sarà idoneo all’ingresso a Medicina. La giostra riparte, in attesa di capire se anche alla Puglia toccheranno nuovi posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA