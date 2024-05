Il Lecce chiude con un pareggio a Napoli e vede il 13esimo posto

Ultimo giro di valzer senza gol per il Lecce di Gotti, che pareggia a Napoli (0-0) e sale al tredicesimo posto, in attesa dell'Hellas Verona (contro l'Inter). La squadra giallorossa al Diego Armando Maradona parte bene, colpisce un palo con Dorgu, sfiora il gol con Berisha nei primi 45' ma poi si spegne. Due legni nei primi 15' della ripresa valgono i rimpianti di un Napoli in versione fine campionato e con poche pretese. Finisce 0-0 nonostante le emozioni e i tre pali colpiti.

Napoli-Lecce diretta

48' Finisce qui: 0-0.

34' Al tiro Oudin: palla a lato di pochissimo.

11' Traversa di Ngonge: spinge il Napoli, contestato dai propri tifosi.

4' Palo del Napoli con Cajuste

1' Inizia il secondo tempo

Un buon Lecce, ben messo in campo e pericoloso in un paio di belle transizioni, chiude in parità con il Napoli.

La squadra di Calzona ha prodotto di più, eppure le due migliori occasioni sono capitate a Dorgu (palo) e Berisha (palla a lato di un soffio da ottima posizione).

Finisce qui il primo tempo.

41' Occasione Lecce con Berisha dal limite: palla fuori

30' Partita equilibrata ma meglio il Napoli. Fin qui, però, nessuna grande occasione.

5' Conclusione di Dorgu: palo scheggiato.

1' Inizia il match

Napoli-Lecce, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Berisha, Dorgu; Krstovic. All. Gotti