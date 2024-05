Serie D, Martina e Nardò: l’obiettivo è confermare gli allenatori

Con la finale playoff tra Martina e Nardò disputatasi domenica scorsa al Tursi, si è chiusa ufficialmente un’altra stagione a tinte pugliesi nel girone H di serie D. Per il quinto campionato consecutivo è stata una squadra della nostra regione, l’Altamura, a tagliare il traguardo della promozione in serie C. E a contendere il salto di categoria ai murgiani sono state principalmente Martina, Nardò e Casarano, che sicuramente vorranno riprovarci. Non è però ancora tempo di proclami. In tutte le società questo è il momento del lavoro sotto traccia nel pianificare le strategie tecniche e di mercato in vista della nuova stagione. E il primo passo sarà quello della scelta della guida tecnica. Il Martina sembra intenzionato a ripartire dalla conferma in panchina di Massimo Pizzulli. E sta lavorando con decisione per trattenere un tecnico che in Valle d’Itria si è conquistato la stima dell’intero ambiente grazie ad un inarrestabile crescendo di risultati, dalla promozione in serie D del giugno 2022 al secondo posto di quest’anno.

Dopo due finali playoff vinte, vuole programmare una nuova stagione da protagonista anche il Nardò, magari facendo tesoro degli errori commessi. E anche in questo caso l’obiettivo della società è quello di confermare in panchina Massimo Costantino, subentrato a febbraio a Nicola Ragno, dimostratosi capace di rivitalizzare una squadra sfiduciata e in crisi, trascinandola ad un rush finale di assoluto rilievo. Nulla trapela al momento da Casarano, invece, sul futuro della guida tecnica, dopo il deludente quinto posto con Giuseppe Laterza in panchina. Il gruppo dirigente attende le decisioni del main sponsor Antonio Filograna Sergio. Sono altre invece le priorità in casa Brindisi, dove è in ballo la sopravvivenza stessa del sodalizio. Il futuro è a forte rischio, dopo l’interruzione della trattativa con l’imprenditore tedesco Peter Dohlich. Resta sempre meno tempo a disposizione per trovare una nuova proprietà, in grado di adempiere agli adempimenti finanziari necessari per ottenere dalla Federazione la licenza per l’iscrizione in serie D. Il Fasano cerca un nuovo allenatore: Vito Costantini dopo aver condotto in salvo la prima squadra, tornerà ad occuparsi del settore giovanile. La matricola Ugento, infine, si affaccia alla serie D con l’intenzione di puntellare con uomini di categoria la squadra che ha sbaragliato la concorrenza in Eccellenza. La società punta ancora su Mimmo Oliva.