Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola: morta la donna, donati gli organi. Arrestato il cognato

Non ce l’ha fatta Irene Margherito, la 47enne di Brindisi colpita con un proiettile al capo domenica pomeriggio al culmine di una lite familiare avvenuta lungo la complanare tra Mesagne e Brindisi. In carcere con l’accusa di omicidio volontario e porto abusivo di arma da fuoco, il cognato, il 55enne Adamo Sardella.

I fatti

La donna ha lottato per ore all’interno del reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi dove già domenica pomeriggio era giunta in condizioni definite “gravissime”.

Poche le speranze sin da subito per via di un quadro clinico già compromesso a causa di un proiettile (pistola calibro 7,65) che l’ha colpita alla testa. Vano in tutte queste ore il tentativo dei medici di salvarle la vita. Alle 15 di lunedì 27 maggio è stata dichiarata la “morte encefalica”: dopo sei ore il decesso.

Il dolore della figlia

L’ennesima lite tra i due nuclei familiari questa volta è degenerata in tragedia con la morte della 47enne madre di due ragazzi. La figlia di Irene domenica in un post sui social aveva espresso un sentimento di dolore e speranza: “Mamma svegliati ti prego”.

L'espianto di organi

«La donna aveva formalmente espresso in vita – informano dalla Asl - la volontà di donare i suoi organi, la famiglia ha confermato il consenso». Sull’eventuale prelievo degli organi si è resa necessario anche l’autorizzazione del pubblico ministero che sta coordinando le indagini Paola Palumbo, della Procura di Brindisi, con i poliziotti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi che da ore stanno lavorando ininterrottamente per ricostruire quei drammatici minuti di domenica.