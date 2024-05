Bianca Nappi, poliziotta su Netflix: «In scena una storia d’amore e libertà»

Attrice di teatro, cinema e tv. Dopo i successi sul grande schermo con Ferzan Ozpetek, Bianca Nappi, pugliese di Trani, è diventata uno dei volti più amati delle fiction. Versatile e talentuosa, in questi anni ha fatto emozionare e sorridere con i suoi personaggi fuori dagli schemi e mai banali, come l’esuberante magistrato Marietta Carrozza nella serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, accanto a Luisa Ranieri. E ora l’attende una nuova avventura su Netflix, dove da mercoledì 29 maggio sarà tra i protagonisti con Vittoria Schisano de “La vita che volevi”, la serie prodotta da Banijay Studios Italy, creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta, e diretta dallo stesso Cotroneo. Nel cast anche Giuseppe Zeno, Pina Turco, Alessio Lapice, Nicola Bello, Francesco Pellegrino e Bellarch. Sei episodi ambientati tra il Salento e Napoli per una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere, ma anche di quella che ci sorprende, che scombina la vita.

Bianca Nappi, cosa accade in questa nuova serie e qual è il suo ruolo?

«Ci sono molti colpi di scena in questa storia, che è allo stesso tempo di libertà e di amore. Gloria, interpretata da Vittoria Schisano, si è ricostruita a Lecce una vita felice, fondando una piccola agenzia turistica e trovando l’amore con Ernesto. Ma il passato bussa alla sua porta. E fra i tanti colpi di scena per lo spettatore e per il personaggio c’è anche l’arrivo di un’ispettrice di polizia, che interpreto io, perché a un certo punto la storia prende anche un filone quasi di giallo. Ma c’è un’altra novità che voglio sottolineare».

Quale?

«Vittoria Schisano è la prima transessuale protagonista in una serie, almeno in Italia. È un elemento di novità dirompente, e da questo punto di vista la storia va letta non soltanto sotto il punto di vista artistico, che ovviamente spero il pubblico possa apprezzare, ma va vista proprio anche sotto quest’altro aspetto. E fatemelo dire: Finalmente!».

Dopo “Mine vaganti” è ritornata a lavorare a Lecce. Come l’ha trovata?

«È stato pazzesco perché ho trovato una Lecce super internazionale. Certo, c’è da dire che molte persone hanno scoperto la bellezza della città proprio attraverso il film. Sembra quasi di stare a Manhattan per i tanti turisti stranieri che incontri, e l’offerta culturale, già molto forte, è cresciuta ancora di più. Ma sempre con quel sentimento di dolcezza che caratterizza un po’ tutto il Salento, terra bellissima al pari della “mia” Puglia, quella di Trani e della mia infanzia. Sono due mondi meravigliosi pur nella diversità delle caratteristiche artistiche, culinarie e delle tradizioni».

E la “sua” Puglia, Bari in particolare, fa da sfondo a “Le indagini di Lolita Lobosco”, la fiction di grande successo tratta dai romanzi di Gabriella Genisi dove interpreta il ruolo della Pm Marietta. Stesso ruolo da lei impersonato nella serie “Per Elisa – Il caso Claps”, che ha raccontato una tragica storia che ha segnato il nostro Paese. Come ha affrontato due personaggi così diversi?

«Nel caso di Lolita Lobosco, il focus su Marietta è incentrato più sulla sua vita privata che sulla professione, anche se ogni tanto la vediamo all’opera come Pm. E questo secondo me è anche uno degli aspetti più divertenti di questo personaggio. Invece nella serie su Elisa Claps stiamo parlando di una storia vera, riproposta nella sua verità storica. E la Pm che ho interpretato, Felicia Genovese, esiste veramente. In questo caso la responsabilità è stata molto più forte per restituire nella maniera più aderente possibile alla realtà storica quella vicenda che rimane comunque misteriosa, nonostante si sia arrivati alla tragica verità dopo ben 17 anni».

