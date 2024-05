Bilancio di fine stagione per Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Gli uomini dell’area tecnica, con il loro lavoro, negli ultimi tre anni hanno portato a casa una promozione in Serie A, due salvezze, uno scudetto Primavera e due salvezze nel campionato Primavera 1. Uno score di rilievo. «Ringrazio tutti i nostri allenatori che hanno contribuito al raggiungimento di questi successi - ha detto Corvino -. Baroni, D'Aversa, Gotti. E per la Primavera Grieco e Coppitelli. Il mio ringraziamento va pure ai responsabili dell'area sanitaria, logistica e organizzativa. Ques’ultima è stata una stagione molto impegnativa. Ovviamente, ringrazio i calciatori. Mi fa piacere che le nostre valutazioni sull'organico, fatte a gennaio, non erano né azzardate né superficiali. Tra l’altro, avevamo avuto offerte per i nostri calciatori per un valore di circa 100 milioni di euro. E ci tengo pure a ricordare che non abbiamo mai terminato una campagna acquisti in passivo. Certo, mi piacerebbe disporre di budget più importanti ma so bene che la mia società, come del resto noi, mette tanta energia per fare il massimo per questo territorio. Se non si può fare di più bisogna comunque essere orgogliosi di quello che facciamo. Con 38 punti all’attivo abbiamo superato i 36 dell'anno scorso. Che dire, è stata veramente una bella cavalcata».

Un'annata in cui il dirigente del club giallorosso è stato bersaglio anche di qualche critica. Ma a chi non capita... «Con 49 anni di calcio colgo le critiche come un'opportunità di crescita - ha precisato Corvino -. Pero bisogna guardare ogni aspetto: il patrimonio che ho trovato è stato migliorato o peggiorato? Bisogna giudicare su questi dati. Andate a guardare i bilanci per vedere se ho fatto meglio o peggio». Il responsabile dell'area tecnica si toglie pure qualche sassolino dalle scarpe. «Bisogna lasciare da parte i rancori personali - continua -, e posso assicurare che non sono ossessionato dai social. Io porto dati, non considerazioni personali, vorrei invitare gli altri a fare analisi con i dati. Sono stato accusato di non fare gli interessi del mio presidente. Si cerca di essere divisivi e di creare equivoci, e io non ci sto. Ho scelto di morire in pista come i cavalli di razza, però non voglio morire crepato». Corvino ha accettato l'ennesima sfida. «Ho accettato di fare questa Serie A partendo da ultimi. Alla persona che mi ha chiamato voglio bene e lui vuole bene a me. Mi sono messo in gioco. Su 12 anni di Lecce per 8 volte (l'anno prossimo sarà l'ottavo, ndc) ai miei tifosi e al mio territorio ho fatto vedere la Serie A. Se qualcuno se lo dimentica, pazienza, non voglio male ad alcuno. Abbiamo vinto lo scudetto della sostenibilità. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e che abbiamo fatto tutti». Per raggiungere l’obiettivo finale, a marzo è stato necessario pure un cambio di guida tecnica. «La scelta dell'allenatore la devo proporre io alla mia società, non viceversa. Chi racconta il contrario punta solo a creare divisione». Corvino approfitta pure per chiarire un altro aspetto, molto gettonato nei vari forum social. «Io non impongo niente a nessuno, chiedo al tecnico con quale modulo vuole giocare e faccio il mercato in base a questo - ribadisce -. Siamo retrocessi, per caso in Serie C con un centrocampo a tre? O con tre attaccanti? Siamo andati in Serie A. E ci siamo salvati con questo modulo. La Primavera, ad esempio, ha giocato tante volte con la difesa a tre: non ho mai detto o imposto nulla a Coppitelli». E a proposito di allenatore, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro con il tecnico, che seguirà a quello con la proprietà. «Alle società in cui vado a lavorare chiedo sempre di poter essere io a scegliere l’allenatore. La proposta deve arrivare dal responsabile dell'area tecnica. Perché? Se sono qui è perché la mia proprietà o le mie proprietà hanno sempre accettato il mio desiderio. Ritengo l'allenatore la persona più importante per due direttori. Poi mi si può dire pure che un tecnico non va bene, io ne trovo un altro. Qui invece sento dire: per fortuna l'ha scelto il presidente! Queste sono voci divisive. Il presidente si fida dei suoi direttori. Ma chi racconta questi film? Incontreremo la proprietà, il presidente, per sapere il budget che avremo per il mercato - ha spiegato -. Con l'allenatore ci sarà un incontro e vedremo se in base al budget potremo soddisfare le richieste dell'allenatore. L'accordo con Gotti lo avevamo già raggiunto nel momento in cui è arrivato a Lecce».