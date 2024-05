Spazio aereo off limits sul G7, anche se a impartire ordini agli aerei dei capi di Stato e della varie delegazioni internazionali in arrivo a Brindisi presso l'aeroporto del Salento sarà Roma. Nei giorni del summit lo spazio aereo dell’Acc (Area control center) di Brindisi transiterà infatti sotto le competenze di Roma.

La nuova struttura dello spazio aereo che provvederà all’istituzione di nuove zone della regione di controllo (Ats) di Roma entrerà in vigore proprio il 13 prossimo giugno, giorno in cui in città ci sarà l'arrivo dei leader mondiali con la relativa cena di gala che in serata si terrà presso il Castello Svevo di Brindisi.

Il passaggio dell’erogazione dei servizi di traffico aereo è stato posticipato dal Notam (il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto) fino al 18 giugno. Intanto, la città con il passare dei giorni si presenta sempre più “blindata” lungo ogni angolo e proprio la zona dell'aeroporto (con l'arrivo di vip e personalità e delle varie delegazioni al seguito) diventerà un luogo davvero inaccessibile se si mette in conto anche il percorso che subito dopo ogni atterraggio si snoderà per quasi quattro chilometri, e quindi in pochissimi minuti, fino a porta “Monsignore”: l'ingresso che dalla banchina posta sul Seno di Ponente, nei pressi dell'ex capannone Saca, permetterà agli invitati speciali di salire fino al Castello Svevo.

In una suggestiva location medievale è stato previsto che la cena ufficiale dell'apertura del G7 sarà offerta ai vari invitati in più zone del vecchio maniero, tra cui una sala principale dove si riuniranno per mangiare insieme i sette principali leader mondiali, in compagnia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre il 13 giugno, e fino a quando le esigenze non saranno cessate, è prevista la sospensione e la deviazione del servizio di trasporto pubblico lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle delegazioni mondiali e anche lungo gli assi viari urbani inclusi nell’area di sicurezza.

Per tutto questo sarà messo a punto un piano di viabilità alternativa. Provvedimenti, quelli assunti dal Comune e richiesti dal questore Giampietro Lionetti che hanno come obiettivo quello di garantire l'incontro al Castello Svevo in condizioni di massima sicurezza. Tutt'intorno all'area portuale che comunica con il distretto della Marina militare saranno collocati anche i tiratori scelti, mentre lungo lo specchio d'acqua vigileranno mezzi navali speciali. In quelle ore sarà anche mobilitata la polizia di frontiera per il controllo degli arrivi dall'estero, per scongiurare l'ingresso in Italia di militanti anarchici provenienti in particolare da Grecia, Germania e Spagna, tradizionalmente protagonisti di disordini di piazza. Monitoraggio anche sugli ambienti filopalestinesi. Ci sarà in campo anche una squadra dedicata al “decoro urbano” a partire dalle prime ore notturne tra il 12 e il 13 giugno. Vista l'imponente squadra di sicurezza che controllerà ogni angolo della città in quelle ore (ed in particolare la zona intorno al vecchio maniero federiciano), sarà comunque difficile riuscire a superare un varco blindato del genere per imbrattare muri o appendere eventuali slogan di protesta. Una macchina organizzativa che continua ad essere sempre più oculata per evitare possibili “sbavature”.

Lo spazio aereo che da Brindisi transiterà dal 13 giugno prossimo sotto le competenze di Roma includerà anche gli aeroporti di Foggia e Pescara. Con tale riorganizzazione lo spazio aereo di Roma avrà nuovi confini con Zagabria, mentre Brindisi non avrà più settori confinanti neanche con Padova.

Inoltre, per i servizi di informazione Roma Fic (Flight information centre) un ente solitamente istituito presso i centri di controllo che fornisce il servizio di informazioni volo ed il servizio di allarme, acquisirà la vecchia frequenza di Brindisi 125.100 Mhz. L’attuale zona 4 in mano agli “uomini radar” della Cta di Roma “Marsica” sarà estesa ad est fino a Pescara e saranno istituite le nuove zone della Cta di Roma 7 “Adriatico Centrale”, 8 “Campobasso” e 9 “Golfo Manfredonia”. Il piano sicurezza intanto si appresta ad entrare nel vivo.

