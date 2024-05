Uccio Almiento compie 90 anni e ancora oggi pattina

Una vita dedicata alla famiglia e al pattinaggio con l’obiettivo di trasmettere i sani valori dello sport anche nella quotidianità. Sono 90 le candeline spente domenica (26 maggio) da Uccio Almiento, festeggiato con grande emozione da parenti e amici che hanno deciso di omaggiarlo per rendere indimenticabile la giornata del suo compleanno. Classe 1934, la sua più grande passione sono i pattini che, all’occorrenza, continua a indossare non appena possibile: non a caso, infatti, vive la sua vita motivato da virtù – trasmesse anche ai suoi figli – come perseveranza, integrità, umiltà e rispetto verso gli altri. Una ricorrenza speciale, insomma, festeggiata con una sorpresa organizzata dal figlio Alessandro con sua moglie Tiziana, con la collaborazione dei «ganci» Michela, Nico e Manuela ma, soprattutto, grazie al prezioso supporto dell’associazione Pattinatori Brindisi capitanata da Stefano, Manuela e Massimo. «L’idea di questa sorpresa è partita da me e da mia moglie: noi viviamo a Livorno ma ci siamo presi una settimana per essere qui a Brindisi e organizzare l’evento», esordisce Alessandro Almiento, figlio di Uccio. «Abbiamo avuto il sostegno di Stefano Guadalupi, presidente dell’associazione Pattinatori Brindisi con il quale papà si conosce molto bene, ma anche dei suoi collaboratori Manuela e Massimo, tutti loro sono stati al nostro fianco e hanno reso possibile la realizzazione di una giornata molto emozionante. Ci siamo presentati con una torta, le candeline da spegnere e le magliette con scritto “Uccio 90”, è stato un momento molto emozionante», spiega.