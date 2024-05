Etica, macchine, design per l’uso corretto dell’IA

Una scogliera vista dal mare ha la forma di un approdo, mentre la stessa roccia, guardata dalla terraferma, è una possibile partenza. Accade sempre che il punto dal quale si guarda, cioè la propria prospettiva, disegni un diverso profilo delle cose, un senso altro e un pensiero discorde. E così che una massa ancora informe come l’Intelligenza Artificiale può apparire (e prendere forma relativa): da uno scorcio prospettico positivo, sembra una grande opportunità per l’umanità, dal geniale portato rivoluzionario, così come invece, dal panorama opposto, può diventare una iattura che incombe pericolosamente sul mondo. E gestita male lo può diventare in effetti, soprattutto senza un itinerario etico che ne governi il timone. Lo ha ribadito anche Papa Francesco che l’IA e tutte le tecnologie che si vanno sviluppando, possono avere “solo un senso”: diventare meccanismi da programmare eticamente per riportare l’umanità sui binari della pace, dell’equità, del miglioramento della vita di tutti. Lo verrà a ribadire a breve anche al G7 in Puglia, davanti ai potenti della Terra.

Intanto oggi a Lecce, per la 58esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si ripartirà proprio dalle parole di Francesco per parlare di “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”. Il tema verrà infatti approfondito in un dibattito dal titolo “Edu(comuni)care al tempo dell’IA” che si aprirà alle 20, presso il Chiostro dell’antico Seminario di Piazza Duomo a Lecce. A parlarne sarà Pier Cesare Rivoltella, docente dell’Università di Bologna, che dialogherà sull’argomento con Nicola Paparella, già ordinario di Pedagogia e didattica presso l’UniSalento. L’incontro, che rientra nella V edizione della rassegna i “Dialoghi al pozzo” (organizzata dall’Ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi di Lecce) verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Portalecce.

Rivoltella

Rivoltella, ordinario di Media e tecnologie per la didattica, si occupa da sempre delle dinamiche relazionali viste in rapporto alla tecnologia. Ha per esempio indagato la dimensione virtuale delle “comunity” in relazione ai reali meccanismi sociali delle comunità. Senza una prevenzione verso i sistemi di comunicazione che occupano la contemporaneità, ha più volte spiegato che questi mezzi, sempre utilizzati all’insegna dell’etica, possano diventare un trampolino per ricostruire i reali legami interni interrotti di una società disgregata.

In particolare di IA si parla nel suo ultimo saggio, “Pedagogia algoritmica: Per una riflessione educativa sull’Intelligenza artificiale” (firmato con Chiara Panciroli): tra tante cose si indaga sull’influenza ormai persistente degli algoritmi nella vita dell’uomo.

E soprattutto si affrontano le modalità possibili dell’uso dell’IA negli ambiti dell’educazione e della comunicazione, tra grandi vantaggi e criticità. Nello specifico, lo spazio dell’IA nei contesti educativi ha già conquistato una zona di ricerca e di applicazione, tanto che in ambito internazionale è indicato con un suo preciso acronimo: AIED (Artificial Intelligence In Education). La ricerca di Rivoltella è orientata su tre fronti incastonabili: educare con l’Intelligenza Artificiale, educare all’Intelligenza Artificiale ed educare l’Intelligenza Artificiale, “tra etica, macchine e design”. Quello che sottende alle sue posizioni è sempre la necessità di coltivare un forte pensiero critico, e di sostenere ricerche, studi e divulgazioni che indirizzino all’esercizio fondante di un’etica della responsabilità. Solo cittadini consapevoli e responsabili possono far prendere vita ad una cittadinanza digitale coerente e giusta, capace di padroneggiare le tecnologie con destrezza e senza farsi da loro manovrare. Appare dunque in linea con le posizioni di Bergoglio che parla di una “algor-etica”, quale “sviluppo etico degli algoritmi” e guarda al progresso della scienza e della tecnologia “nella misura in cui contribuisce a un migliore ordine della società umana”, per arrivare al “miglioramento dell’uomo e alla trasformazione del mondo”. Francesco osa di più e parla proprio di applicazioni tecniche da impiegare “per pavimentare le vie della pace”. Rivoltella è anche direttore delle riviste “Rem” (Research on Education and Media) e “EaS” (Essere a Scuola), condirettore della rivista “Scholè”, la rivista di educazione e studi culturali ed è membro del comitato scientifico di diverse riviste internazionali.

