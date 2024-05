Taranto, 0-0 allo Iacovone con il Latina. Rossoblù avanti nei play off

in festa. Albasta un pari senza reti contro ilper qualificarsi al primo turno deiin virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Gara bloccata nella prima parte, poi nella ripresa i rossoblù vanno più volte vicini al gol senza subire troppo. Nel primo tempo avvio equilibrato, poi col passare dei minuti il Latina prendere in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso grazie ai tentativi di D’Orazio e Paganini, conperò sempre attento. Nella ripresagetta nella mischia Valietti e Ladinetti passando al 3-5-2 e la situazione cambia. Dopo i tentativi di D’Orazio e Mastroianni il Taranto si fa più intraprendente. Prima un tentativo dal limite di Zonta finisce a lato di pochissimo, poi una gran parata di Guadagno nega il vantaggio ad Orlando. Al quarto d’ora altra occasione per i rossoblù con una conclusione a boitta sicura di Ferrara salvata da un intervento in extremis di un difensore ospite con il portiere Guadagno battuto. Il Latina soffre. De Marchi in contropiede sfiora il montante. Nel finale la gara si infiamma. Prima un colpo di testa di Mastroianni viene respinto da Vannucchi, poi un pallonetto di Orlando termina alto. Il Latina chiude con cinque attaccanti ma non basta, il Taranto tiene e passa al turno successivo.