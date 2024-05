Degrado a Lecce: cani di grossa taglia sequestrati a una donna

Sequestrati due cani di proprietà di una donna senza fissa dimora che stazionava insieme ad un uomo, anch’egli senza fissa dimora, nei pressi di piazza Italia e della villa comunale. Il servizio è stato svolto in collaborazione con le unità della Polizia locale e con il Servizio Veterinario dell'Asl di Lecce ed il supporto degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

I controlli

I controlli hanno riguardato due persone che abitualmente si aggirano nei pressi della piazza, accompagnati da due cani di grossa taglia che, secondo quanto denunciato e sostenuto dalla polizia, avrebbero mostrato segni di aggressività nei confronti dei passanti.

L'uomo e la donna sono stati dapprima identificati e poi accompagnati in questura per gli accertamenti di rito ancora in corso. I due animali invece, dopo essere stati tranquillizzati e messi in sicurezza, sono stati trasportati ed accolti presso un rifugio autorizzato, in attesa degli accertamenti veterinari sanitari e di una perizia comportamentale che escluda eventuali anomalie, nella speranza che si riesca a procedere a un affido presso una famiglia.